З європейських готелів можуть зникнути мініатюрні шампуні та гелі для душу

Європейська комісія запропонувала заборонити використання мініатюрного туалетного приладдя в готелях Європи в рамках нових правил щодо скорочення відходів із пластику.

Натомість готелі мають використовувати великі багаторазові пляшки з шампунями, лосьйонами для тіла і гелями для душу, інакше гостям доведеться привозити ці продукти з собою, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

За підрахунками Єврокомісії кожна європейська країна щорічно виробляє майже 180 кілограмів пластикових відходів. Упаковка при цьому є одним із основних видів використання пластикових матеріалів, оскільки 40% пластику та 50% паперу, які використовуються в ЄС, йдуть саме на ці цілі.

Європейські чиновники констатують, що на Європу чекає ще більше збільшення кількостей подібних відходів, якщо не буде вжито будь-яких заходів. Зокрема, згідно з прогнозами, до 2023 року обсяг відходів упаковки збільшиться на 19%, а кількість відходів пластикового пакування збільшиться на 46%.

Нові зміни спрямовані на припинення зростання відходів, а також на заохочення споживачів до використання багаторазового пакування та скорочення надмірного пакування.

Цей крок є частиною плану дій з економіки замкнутого циклу Європейської зеленої угоди, спрямованої на те, щоб зробити екологічні продукти доступною нормою, а упаковку – придатною для вторинної переробки протягом наступних восьми років. Прагнучи стимулювати повторне використання упаковки, постачальники послуг у різних галузях планують пропонувати певну кількість своєї продукції у вигляді багаторазових альтернатив, таких як засоби гігієни, доставка електронної комерції або винос.

Також буде заборонено одноразове пакування для напоїв та продуктів харчування, для фруктів та овочів, а також мініатюрні пляшечки для шампуню та інше пакування в готелях.

Згідно з планами Єврокомісії, до 2050 року пакувальний сектор має стати на шлях “кліматичної нейтральності”.

Тепер цю пропозицію мають затвердити на рівні Європейського парламенту та Європейської Ради.