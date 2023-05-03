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Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в’язницю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в'язницю

Кам’яний тюремний комплекс в Австралії переобладнали у своєрідний готель, через 26 років після того, як з будівлі вийшов останній ув’язнений, унікальний готель приймає перших постояльців, повідомляє KarryOn.

Новий готель Adina Apartment Hotel Pentridge Melbourne офіційно відкрився 1 травня 2023 року.

Як запевняють власники, на гостей чекає “далеко не тюремне ув’язнення”: до їх послуг 106 номерів з винним баром, рестораном, місцем проведення заходів та оздоровчим центром на території колишньої в’язниці.

Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в'язницю

Реконструкція будівлі в’язниці Пентрідж, чий термін експлуатації перевищує 170 років, стала одним із найбільших проектів відновлення будівель з блакитного каменю, що колись проводилися в Австралії, і одним із всього 40 переобладнаних “тюремних готелів” по всьому світу.

“У нас є своє бачення як використовувати цей будинок, щоб він став особливим. Звичайно, його можна було б легко знести і побудувати щось нове. Але ми хочемо зберегти унікальну історію місця”, – розповів генеральний директор готелю Джессі Корнофф.

Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в'язницю

Дизайнери “освіжили” тюремну обстановку дорогими та розкішними предметами інтер’єру. Гратчасті двері ведуть до номерів, які вже нічим не нагадують тюремні камери: м’які меблі, шикарні ванни, великі ліжка.

“Ціну за ніч тут повідомляють лише по телефону і лише справді зацікавленим туристам”, – повідомляє джерело.

Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в'язницю

“Переробити в’язницю в готель було дуже складно. Кожен номер зроблений із п’яти камер. Щоб об’єднати їх, нам довелося витрачати місяці на те, щоб просто зламати стіни. Вони дуже товсті та зроблені з блакитного каменю”, – додав гендиректор реконструйованого гостьового будинку.

Майже півтора століття свій термін тут відбували найнебезпечніші злочинці Австралії. 1997 року в’язницю Пентрідж закрили. Запущену будівлю вирішили упорядкувати, обладнали сад з пішохідними доріжками для туристів, викопали басейн. Було створено перший у світі оздоровчий центр у колишній в’язниці.

Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в'язницю

Гендиректор новоствореного закладу додав, що нововведення були добре прийняті місцевими жителями та мандрівниками, адже замість ув’язнених об’єкт приймає весілля та дні народження.

“Ми попросили провести духовне очищення місця, в якому було багато сумної та негативної енергії в його колишньому житті як в’язниця. На наш погляд, перетворення Пентріджа завершило повний цикл і він може офіційно розпочати новий розділ як новітній ресторанний і розважальний район Мельбурну”, – вважає Корнофф.

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