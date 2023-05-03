Весілля, туристи та винний бар: Як в Австралії використовують в’язницю

Кам’яний тюремний комплекс в Австралії переобладнали у своєрідний готель, через 26 років після того, як з будівлі вийшов останній ув’язнений, унікальний готель приймає перших постояльців, повідомляє KarryOn.

Новий готель Adina Apartment Hotel Pentridge Melbourne офіційно відкрився 1 травня 2023 року.

Як запевняють власники, на гостей чекає “далеко не тюремне ув’язнення”: до їх послуг 106 номерів з винним баром, рестораном, місцем проведення заходів та оздоровчим центром на території колишньої в’язниці.

Реконструкція будівлі в’язниці Пентрідж, чий термін експлуатації перевищує 170 років, стала одним із найбільших проектів відновлення будівель з блакитного каменю, що колись проводилися в Австралії, і одним із всього 40 переобладнаних “тюремних готелів” по всьому світу.

“У нас є своє бачення як використовувати цей будинок, щоб він став особливим. Звичайно, його можна було б легко знести і побудувати щось нове. Але ми хочемо зберегти унікальну історію місця”, – розповів генеральний директор готелю Джессі Корнофф.

Дизайнери “освіжили” тюремну обстановку дорогими та розкішними предметами інтер’єру. Гратчасті двері ведуть до номерів, які вже нічим не нагадують тюремні камери: м’які меблі, шикарні ванни, великі ліжка.

“Ціну за ніч тут повідомляють лише по телефону і лише справді зацікавленим туристам”, – повідомляє джерело.

“Переробити в’язницю в готель було дуже складно. Кожен номер зроблений із п’яти камер. Щоб об’єднати їх, нам довелося витрачати місяці на те, щоб просто зламати стіни. Вони дуже товсті та зроблені з блакитного каменю”, – додав гендиректор реконструйованого гостьового будинку.

Майже півтора століття свій термін тут відбували найнебезпечніші злочинці Австралії. 1997 року в’язницю Пентрідж закрили. Запущену будівлю вирішили упорядкувати, обладнали сад з пішохідними доріжками для туристів, викопали басейн. Було створено перший у світі оздоровчий центр у колишній в’язниці.

Гендиректор новоствореного закладу додав, що нововведення були добре прийняті місцевими жителями та мандрівниками, адже замість ув’язнених об’єкт приймає весілля та дні народження.

“Ми попросили провести духовне очищення місця, в якому було багато сумної та негативної енергії в його колишньому житті як в’язниця. На наш погляд, перетворення Пентріджа завершило повний цикл і він може офіційно розпочати новий розділ як новітній ресторанний і розважальний район Мельбурну”, – вважає Корнофф.