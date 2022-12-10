У шикарному готелі в центрі Стамбула виникла пожежа

Як передає агентство DHA, у Стамбулі сталася пожежа у фешенебельному готелі Çırağan Palace Kempinski Istanbul 5*, розташованому у Чираганському палаці на березі Босфору.

Повідомляється, що із будівлі, охопленої вогнем, врятували кількох постояльців, одного доправили до лікарні з отруєнням продуктами горіння.

Займання сталося близько 11:00 на четвертому поверсі готелю, що в районі Бешикташ. Чорний дим від пожежі було видно за сотні метрів від палацу.

За попередньою версією, причиною займання стали ремонтні роботи в одному з номерів.

На місце екстрено прибули понад 10 пожежних машин, зараз вогонь удалося взяти під контроль. Розмір збитків, завданих історичній будівлі, поки що не називається.