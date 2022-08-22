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Туристичний експерт розповіла, як зберігати багаж, щоб не привезти клопів з готелю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Туристичний експерт розповіла, як зберігати багаж, щоб не привезти клопів з готелю

Колишній віце-президент у зв’язках із громадськістю Національної асоціації з боротьби зі шкідниками Міссі Хенріксен розповіла, де тримати валізу в готелі, щоб не забрати з собою клопів.

За словами експерта, постільні клопи зустрічаються дуже часто – як у бюджетних готелях, так і в люксових. Якщо ви не хочете привезти їх до себе додому, валізу слід тримати у ванній кімнаті – шкідники не люблять слизьку та гладку поверхню плит. Найчастіше вони живуть у килимах та постільній білизні.

Щоб убезпечити себе після приїзду додому, Хенріксен рекомендує ретельно оглянути речі і про всяк випадок випрати весь вміст валізи.

Раніше ми писали, що У Єгипті туристка була покусана клопами, а потім не допущена до басейну

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