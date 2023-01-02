Туристів попередили, які ліжка в номері готелю не стирають регулярно

Зайшовши в свій номер готелю, дуже хочеться «забути і розслабитися», і окремо від думки, що забиратися тут буде хтось інший. Однак туристів попереджають: деякі предмети ліжка і не тільки в номері готелю стирають не регулярно, і в цьому випадку краще не розслаблятися.

Як розповів у Reddit колишній працівник готелю, перший такий предмет – це верхнє покривало, що лежить на ліжку. Хоча номери між туристами і ретельно прибирають, цей предмет зазвичай стирають вкрай рідко. При цьому на покривалі, навіть у найакуратніших туристів, часто виявляється як мінімум валіза, тому що ліжко в номері нерідко найзручніше місце для розвантаження багажу, а що там може виявитися ще – ви не хочете знати. «Просто не накривайтеся ним, не сідайте на нього, принаймні без одягу, і взагалі тримайте покривало від себе подалі. Ну і постарайтеся не забруднити його перед наступним туристом», – розповів працівник готелю.

Ще один неприємний «сюрприз»: часто ліжко готелю є «шаровим пирогом» з декількох простирадл, так ось — трапляється, що між туристами змінюють тільки верхній шар. «Інструкція каже перестилати всю постіль після кожного клієнта. Однак насправді ситуація така, що готелі наймають будь-кого для роботи зі прибирання номерів, і багато хто з них просто не піклується про дотримання правил і пропускає прибирання деяких речей, щоб заощадити час», – заявляє експерт. І переконує туристів – якщо вам здалося, що білизна несвіжа – попросіть поміняти ліжко чи навіть номер. А також – типове британське попередження – рекомендує оглянути кути ліжка «потаємні місця» на предмет незрозумілих червоних або темних цяток на матраці та постільній білизні. І якщо вони є — негайно зв’язатися з адміністрацією, швидше за все це сигнал про наявність клопів.

Ще одна річ, яка вже не стосується ліжка, про ймовірну «немитість» якої попереджає співробітник готелю — це пляшка та склянки. Але якщо про те, що склянки в номері в кращому разі сполоснули між туристами холодною водою без миючого засобу, попереджають майже всі готельні експерти, цей фахівець прокоментував і новомодний «екологічний» тренд. «Коли ви дістанетеся до свого готельного номера, як би ви не хотіли пити, але якщо у вашому номері стоїть багаторазова пляшка з водою та склянки, негайно зателефонуйте на ресепшен і чемно попросіть нову пляшку з водою та склянки», – заявив він. Багаторазова скляна пляшка, звичайно, хороша для навколишнього середовища, але жоден турист не зможе дізнатися, скільки гостей номера до нього бачила ця вода — запевняє експерт. Тож завжди безпечніше попросити свіжої води та додаткові склянки – є шанс, що вони будуть чистішими.