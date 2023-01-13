Туристам розповіли, чому ніколи не треба зберігати гроші у сейфі номера готелю

Мандрівник розкрив важливу причину, яка має застерегти туристів від користування сейфом у своєму готельному номері. Відповідну інформацію він розкрив відеоролику, розміщеному у TikTok.

Більшість людей щасливі довіритися сейфу у своєму номері готелю, однак, зламати його набагато простіше, ніж можна було очікувати. Це продемонстрував блогер. За його словами, сейфи працюють дуже просто — гості встановлюють код, який знають лише вони, що означає, що сторонні люди нібито не можуть отримати доступ до сейфа та цінних речей усередині. Проте, згідно з відео, скинути код на сейфі набагато простіше, ніж здається. На кадрах видно, як молода людина легко відчиняє двері сейфа, при цьому навіть не знаючи секретного коду. «Хлопці, це зведе вас з розуму. Це дуже шокує», – звернувся він до користувачів. Потім він розповів, що двічі натиснув кнопку «блокувати/блокувати/замок» і так скинув код, ввівши «суперкод» з однакових цифр — 000000.

«Припустимо, я забув свій код. То що мені робити? Я міг би зателефонувати на стійку реєстрації, але ні, все, що мені потрібно зробити, це двічі натиснути кнопку «заблокувати», а потім ввести нуль шість разів. Це суперкод і він перезаписує все. Б’юся об заклад, що в 99% усіх готельних сейфів у світі це спрацює», — запевнив він.

Відео було переглянуто понад 12 000 разів і вразило тих, хто його побачив. «Отже, цей сейф не такий і безпечний», «Я можу підтвердити це. Я 4 роки працювала в готелях адміністратором», «Ну, тепер ми ніколи більше не користуватимемося сейфом у готелі. «Власники готелів, поставте натомість ще один міні-бар», — такі коментарі залишили користувачі.

Інший мандрівник погодився з інформацією, озвученою у ролику. Він повідомив, що зателефонував на стійку реєстрації готелю, щоб залізти у свій сейф, і йому сказали використати той самий код.

У той же час інші експерти відзначили, як можна використовувати прості коди, щоб проникнути у сейф. Так, один «зломщик» записав відео, як проникнути в секретне місце, використовуючи код 999999, який, як він стверджує, також скидає та відкриває сейфи готелю. За словами інших, код 0000 також часто використовується безпечними компаніями як засіб злому кодів.

У будь-якому випадку, якщо хочеться зберегти свої речі в безпеці, можна попросити персонал готелю використати їхній сейф для зберігання будь-яких цінних речей. Так, Тоні Рауріх, директор платформи бронювання eBooking.com, дав свою пораду про те, як не допустити крадіжки особистих речей у готелі, зокрема, використовуючи стару пляшку з-під шампуню.

«Залишати цінні речі в готелі не завжди безпечний варіант, особливо якщо готель відноситься до дуже низької категорії. З цієї причини рекомендується ховати речі всередині самої кімнати, щоб не залишати на увазі всі наші гроші або цінні речі. Одна з найпоширеніших порад мандрівникам – сховати гроші чи прикраси у порожній пляшці з-під шампуню. Так само всередині самої валізи у вас можуть бути потаємні кишені, куди можна сховати більші предмети», — порадив він і додав, що ще можна сховати речі під матрацом, але не з краю, а ближче до центру — там, куди важко дістатися рукою.