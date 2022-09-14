Туристам повідомили, які предмети вони можуть забрати із собою з номера готелю під час виписки, а які не можна

Туристам, любителям прихопити з собою частину оздоблення готельного номера як трофей, нагадали, що є встановлені правила щодо того, що вони можуть покласти у свою валізу без сорому, а що краще залишити лежати там, де лежало. Подробиці повідомив генеральний менеджер готелю Brooklyn Пол Бейлісс у розмові з The Telegraph.

За словами експерта, брати «ручки, прокладки та засоби для ванн – це норма». Однак у його практиці зустрічалися відпочиваючі, які несли чи намагалися прихопити із собою додому із готельного номера незвичайні предмети. “У нас були гості, які брали подушки, картини, ковдри і навіть матраци та телевізори”, – заявив він.

Так, у 2019 році постояльців готелю було спіймано на крадіжці матраців зі своїх номерів, причому деякі з них коштували кілька десятків тисяч гривень кожен — при цьому п’ятизіркові готелі навряд чи повідомили про інцидент, оскільки це зіпсує їхню репутацію. Наведемо список, що можна прихопити із собою з відпустки в готелі, а що ні.

Міні-туалетне приладдя

Спеціаліст порадив не соромитися брати з собою додому всі міні-пляшечки з шампунем та кондиціонером, а також крихітні набори для шиття, які приготовані для комфортного перебування туристів у номері. Тим більше, що, можливо, скоро «пробники» відійдуть у минуле.

Готелі починають встановлювати у ванних кімнатах пляшки більшого розміру. А щоб турист не забрав його з собою як трофей або не розбив, прикріплюють судини до стін В інших готелях, таких як британська мережа Artist Residence, вже використовується повнорозмірна пляшка, яку, якщо турист вирішить забрати додому на згадку, буде вписана в рахунок відпочиваючого.

Капці

Готелі знають, що туристи люблять «красти» дешеві білі капці, що лежать у шафі готелю. Для них це не проблема – вартість одноразового аксесуара закладена у вартість номера. Тим більше, що їх не можна використовувати повторно для іншого клієнта.

За словами Джейкоба Томські, автора книги «Голови в ліжках: безрозсудні мемуари про готелі, метушні і так звану гостинність», найбрудніша частина готельного номера — це килими. «Так, їх пилососять, але їх майже ніколи не піддають глибокому чищенню, тому що в номерах постійно перебувають люди», — повідомив він. Крім того, капці також особливо корисні по дорозі назад, так що туристам не доведеться розгулювати по салону літака в шкарпетках.

Канцелярія

Експерт закликав не церемонитися та обов’язково забрати зі свого готельного номера фірмову ручку та блокнот у м’якій обкладинці. Однак якщо в кімнаті лежить блокнот у шкіряній палітурці, на нього краще не претендувати.

Халати

Минулого року туристи охоче забирали халати з готелів. Але в останні роки в більшості готелів абсолютно ясно дали зрозуміти, що халат, що зник, буде доданий до вартості номера або турист буде внесений до чорного списку відвідувачів. Як правило, попередження зазвичай красується на вішалці для одягу.

Тим не менш, деякі компанії, як і раніше, заохочують це – згідно з Daily Mail, готель Goring враховує вартість своїх капців і халатів з монограмою в рахунок на 200 тисяч гривень за проживання в Royal Suite.

Подушки

Загалом це очевидно — готелі не хочуть, щоб відпочиваючі забирали їхні подушки додому. Але люди все одно їх крадуть – згідно з Mail, в одному лондонському готелі було так багато крадіжок, що вони розсилали рахунки злодіям постояльцям. Серед них зустрічалися і відомі гості. Так, 2015 року британський співак Ноель Галлагер розповів, що має особисту схованку, що складається з вкрадених з готелів Італії речей. Причому він возить його із собою у всьому світі. «Ви не можете вирушити в тур без добрих подушок. Я вкрав більше подушок з Італії, ніж деінде», — поділився він.

Крім того, зустрічаються туристи, які крадуть батареї з пультів керування телевізорів, кондиціонерів та іншої техніки. За словами готельєрів, це найненависніші гості.