Туристам повідомили предмет у номері готелю, яким їм краще не користуватися, щоб не захворіти

Співробітник готелю розповів про один спільний предмет, який гостям категорично не рекомендується користуватися під час проживання у своїх номерах. Звісно, якщо вони не хочуть захворіти. Відповідна посада з’явилася в соціальній мережі Quora і набрала безліч коментарів.

Йдеться про використання чайника/електричного кавника, які зазвичай знаходяться у номерах. «Ви можете бути здивовані, скільки людей використовують кавники як попільничку, вони курять і кладуть туди свої недопалки. Але це не просто недопалки. Набагато частіше, ніж я хотів би знати, «гості» використовували кавники, щоб помочитися туди, маючи при цьому ванну кімнату», — таку жахливу правду розкрив співробітник готельного бізнесу, який побажав залишитися анонімним.

Крім того, іноді траплялися випадки, коли туристи воліли залишати свої блювотні маси в чайнику, додав він. І це ще одна причина, чому цей спільний предмет не варто використовувати іншим постояльцям, адже після подібних інцидентів електроприлад може бути небезпечним для здоров’я. За словами автора поста, навіть якщо чайники та кавники ретельно помити з милом, думка про те, що вони використовувалися не за призначенням, жахає.

Незважаючи на всі одкровення експерта, багато туристів у коментарях не збентежила античистота кухонних приладів. “У готелі перед першим використанням чайника слід перевірити його на чистоту і, бажано, просто правильно його промити”, “Це може бути правдою, але якщо це він пахне сечею або попелом, то минулі зловживання, ймовірно, не завдадуть мені шкоди”, – написали вони.

У той же час, інші користувачі підтримали автора, зазначивши, що вони взагалі не користуються кавником у готельному номері з метою безпеки. «Я не тільки беру з собою власну кавоварку та чайник, а й свої простирадла та подушки», — повідомив один із них. При цьому важко уявити, якого розміру багаж цього мандрівника…