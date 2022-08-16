Туристам порадили не пити зі склянок у готельних номерах

Вірусне відео із попередженням туристів не користуватися склянками у готельних номерах і ніколи не класти зубну щітку на край раковини опублікувала на платформі TikTok стюардеса-блогер Лорен Лоїс. Бортпровідниця поділився своїми хитрощами, які можуть стати в нагоді українським мандрівникам.

Одна з її найважливіших порад – ніколи не пити зі склянок, які пропонують туристам у готельних номерах. Більшість гостей із задоволенням п’є безкоштовний чай/каву або воду з чашок або склянок, але робити це потрібно за умови, що вони чисті, заявила авторка ролика. За її словами, це запобіжні дії, щоб не захворіти під час перебування за кордоном.

Багаторазові таємні розслідування показали, що готельні склянки не такі чисті, як ми вважаємо. Так, один із співробітників епідслужби виявив, що склянки рідко змінювалися під час збирання готельних номерів. А інший експерт, доктор медичних наук Адріан Хайзлер, відзначив таке: «Я не став би користуватися склянками в номері. Ви можете зателефонувати на стійку реєстрації та попросити принести чисті чашки в номер або вирушити до бару, щоб взяти свої власні».

Крім того, стюардеса показала ще одне гігієнічне застосування паперових стаканчиків, які можна знайти в готельних номерах. Вона вирізала отвір у кришці і вставила в щілину свою зубну щітку, щоб вийшов свого роду тримач. Дівчина пояснила, що такий захист заважає щетинкам зубної щітки торкатися поверхні раковини.

Інша відома своїми порадами блогер-стюардеса Кет Камалані зі США поділилася своїми рекомендаціями щодо безпеки в готелях. Бортпровідниця розповіла, що перед тим, як почати розбирати речі в готелі та прилягти відпочити, вона завжди оглядає номер, щоб переконатися, що він чистий та безпечний.

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«Ніколи не вимовляйте номер своєї кімнати вголос на випадок, якщо поряд хтось є, і ви не хочете, щоби злочинці знали, де ви зупинилися. Перевірте, чи є хтось у вашому номері: загляньте за фіранки, подивіться під ліжком», — порадила бортпровідниця.

Раніше DIP писав, що «Туристам повідомили, чому вони ніколи не повинні їсти безкоштовні булочки в літаку».