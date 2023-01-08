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Туристам назвали готельні номери, які ніколи не слід бронювати

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам назвали готельні номери, які ніколи не слід бронювати

Не всі готельні номери експерти туризму вважають однаковими з погляду безпеки та зручності. Про те, які типи номерів завжди уникає фахівець із туризму, яка веде телешоу про подорожі Америкою Саманта Браун, повідомило видання The Sun.

У своїх відео в обліковому записі TikTok вона повідомила, що ніколи не живе в номерах, розташованих поблизу ліфтів, і наочно продемонструвала, чому. Туристка просто стояла біля ліфтів і слухала гучний вереск, що долинав, коли ліфт рухався між поверхами. Приблизно те саме чути в номері через тонкі стіни — такий фон не дозволить розслабитися.

«Моя кімната була на півдорозі коридором, і я все ще чула те, що, як мені здалося, було птахом, що застряг усередині», — пояснила вона.

Експерт також розповіла, що їй не подобається залишатися в номерах, що знаходяться поруч із автоматом з льодом, бо він голосно гримить, коли туристи набирають кубики льоду, щоб віднести їх до своєї кімнати. З міркувань безпеки вона уникає залишатися ночувати в номерах першому поверсі. Вважається, що кімнати, розташовані близько до землі, легко проникнути злодіям.

Аналогічним чином, з міркувань безпеки гостям також рекомендується уникати номерів вище за четвертий поверх. За словами колишнього військового, а нині експерта з ризиків подорожей Ллойда Фіґґінса, третій поверх — найкращий вибір для бронювання. На це є дві причини і обидві пов’язані з безпекою.

В інтерв’ю Sun Online Travel він розповів, що найбільше, що не береться до уваги, це ризик виникнення пожежі.

«Коли ви приїжджаєте до готелю, ви перебуваєте у незнайомій обстановці, яка, на вашу думку, є безпечною. Проблема полягає в тому, що якби спрацювала пожежна сигналізація, що робити далі? Чи ми знаємо, де пожежний вихід? Як ми збираємося дістатися до нього, і це приведе вас до безпеки? Він заблокований чи замкнений?» — поставив логіку міркувань Фіґінс.

Через це, повідомив Ллойд, «завжди варто заздалегідь пройти маршрутом пожежних сходів, вважаючи кількість дверей між вашим номером і пожежними сходами». «Переконайтеся, що ви зупинилися між другим і четвертим поверхами готелю, тому що пожежні сходи рідко піднімаються вище за четвертий поверх. А поверхи нижче зазвичай стають мішенню для грабіжників», – сказав він.

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