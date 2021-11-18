Туристам розповіли, як крадуть із сейфів у номері готелю та як це запобігти

Залишаючи документи та гроші в сейфі готелю, туристам необхідно провести невелику перевірку, щоб переконатися, що можливі зловмисники не зможуть відчинити його двері.

Справа в тому, що у готельних сейфів існують так звані коди відміни – спеціальний набір цифр, призначений для того, щоб все ж таки відкрити замкнений сейф у випадку, якщо код турист все-таки забув. І у деяких готелей вони дуже прості.

“Зломщики коду використовуються як механізм безпеки на випадок, якщо гість забуде свій власний код, і персонал зможе відкрити двері, але при цьому сейф залишається відкритим для зловживань з боку зловмисників”, – заявляє автор огляду “Lock Picking Lawyer” на YouTube. І наочно демонструє у ролику, що у цьому випадку відбувається. Ось автор ролика встановлює на готельному сейфі свій особистий код – так само, як будь-який гість, залишаючи цінні речі у своїй кімнаті.

Переконавшись, що сейф замкнений, чоловік навмисне вводить неправильний код, на що сейф сигналить, що двері зачинені.

Потім автор ролика натискає кнопку «замок», потім 999999, і двері відчиняються. Другим таким самим поширеним кодом відкриття експерти назвали код 0000 також часто. «В результаті всі гості повинні перевірити, чи є у їхньому власному сейфі готелю такий же зломщик коду, перш ніж вирішувати, чи залишати свої речі у спокої у відпустці», – додає експерт.