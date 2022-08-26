Стало відомо, як прибиральниці в готелях мстять туристам

Навіть якщо ваш готель коштував дуже великих грошей, не варто поводитися там так, ніби вам всі повинні. Інакше є ризик нарватися на помсту прибиральниці, офіціанта чи адміністратора. Справа в тому, що всі співробітники готелю спілкуються між собою і знають зарозумілих клієнтів в обличчя, тому можуть насолити їм у будь-якому місці. Про те, якими способами вони користуються – у матеріалі “ДІП”.

Несвіжа постільна білизна

У готелях у високий сезон трапляється таке, що постільної білизни та рушників не вистачає для постояльців, і тоді прибиральниці мстять тим, хто їх образив. Вони беруть несвіжу постільну білизну, на якій немає ознак забруднення, але на ній уже лежав хтось інший. Білизну не гладять, але пшикають спеціальним спреєм з ароматом прального порошку, а потім застилають ліжко.

Використання косметики

Прибиральниця може скористатися косметикою чи засобами особистої гігієни людини. Наприклад, помити шампунем ванну або вилити частину улюбленого крему. Постояльцеві від цього нічого не буде, він може навіть не помітити різниці, а прибиральниця залишиться задоволеною. Якщо клієнт і помітить щось, довести цього не зможе.

Гроші на чай

Ви напевно чули про те, що прибиральниці приймають монети, залишені на столі або тумбочці за ліжком за те, що ви залишили їм це “на чай”. Таке поширене серед літніх прибиральниць у невеликих готелях, але в сучасних готелях персонал має правило, що не можна брати нічого з номера. Проте прибиральниця може вдати, що справді не знала про це, і гроші привласнить собі.