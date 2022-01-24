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Що робити, якщо ви щось зламали в готелі

Гліб Парфененко
Готелі розповіли, що їх дратує у туристах найбільше

Випадково щось зламати у номері готелю може кожен. Як поводитися в такому разі і чи обов’язково платити — у матеріалі “DIP”.

Що точно не варто робити, то це ховати поломку і виселятися скоріше, поки ніхто не помітив. Краще відразу розповісти про те, що сталося адміністрації готелю і вибачитися. Найчастіше клієнтам готові піти на зустріч. Навряд чи з постояльця вимагатимуть відшкодування збитків за зламані старі меблі, розбиту склянку або втрачений рушник. Як правило, в бюджеті готелю закладено певну суму на подібні ситуації. Крім того, готелі цінують лояльність гостей, і якщо завдана шкода незначна, швидше за все, не списуватимуть за неї гроші. Особливо в дорогих готелях, тому що їм вигідніше не доводити до конфлікту та не втрачати постійного клієнта.

Проте, якщо шкода була завдана постояльцем навмисно, наприклад, після п’яної вечірки від номера нічого залишилося, гостям доведеться заплатити. Найчастіше таке трапляється у недорогих готелях. При цьому можна обговорити обставини погрому та спробувати домовитись на меншу суму виплат. У деяких готелях гостей-дебоширов можуть зобов’язати заплатити за номер за весь період, протягом якого там проводитиметься ремонт. Тому краще поводитися в номерах акуратно і не руйнувати готельне майно.

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