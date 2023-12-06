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Що туристи крадуть із готелів: опубліковані головні переваги “злодіїв”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що туристи крадуть із готелів: опубліковані головні переваги

Компанія Wellness Heaven надала список речей, які найчастіше крадуть із номерів готелів. Причому у звіті опубліковано не лише “цифри втрат”, а й національні переваги злодіїв.

Для того, щоб скласти рейтинг, компанія опитала близько 1400 готелів, переважно в Європі. На першому місці серед предметів, які туристи намагаються привласнити, – рушники та халати. Далі йдуть вішалки, а також ручки та косметика.

Крім того, експерти розповіли, в яких готелях найбільше крадіжки, з’ясувалося, що з п’ятизіркових готелів крадуть по-крупному, виносячи матраци та кавоварки, а ось туалетний папір виносять частіше у чотиризіркових.

Щодо національності, то лідирують серед них німці, а також британці – вони переважно крадуть рушники, халати, а також забирають косметику та туалетне приладдя.

Італійці, схоже, небайдужі до вина і воліють запозичувати у готелю келихи як сувеніри, голландці практично беруть лампочки та туалетний папір, а от австрійці настільки люблять каву, що готові винести не лише чашки з кавової станції, а й кавоварку.

Американці віддають перевагу батареям і подушкам. А ось французи вибирають дорожче – і можуть вкрасти не лише пульт дистанційного керування, а й телевізор разом із ним. Дорогі сувеніри виносять і швейцарці, але вони частіше виносять фени.

Ще один цікавий факт – дорогі крадіжки можливі в п’ятизіркових готелях. Так, там значно частіше виносять “готельні” планшетні комп’ютери – у 6 разів частіше, витвори мистецтва – у 4,3 раза. А також у п’ятизіркових готелях значно частіше крадуть телевізори (4,9 раза) і навіть матраци (5,4 раза).

У чотиризіркових готелях частіше виносять банальні речі – рушники, вішалки, туалетний папір користуються значно більшим попитом у “туристів-несунів”.

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