Що обов’язково має бути у трьохзірковому готелі

Вибираючи готель, багато людей звертають увагу на те, скільки зірок надано тому чи іншому об’єкту розміщення. І недарма: “зірковість” готелю може багато розповісти про нього ще до того, як ви переступите його поріг.

Великою популярністю серед туристів користуються тризіркові готелі. Як правило, вони дешевші за ті, яким присвоєно чотири або п’ять зірок, але при цьому рівень комфорту в них може бути не нижчим. Докладніше про те, яким вимогам має відповідати тризірковий готель – у матеріалі “ДІП“.

Тризіркові готелі називають найпідступнішою категорією готелів. Справа в тому, що умови від готелю до готелю можуть сильно відрізнятися. Десь рівень готелю буде ближчим до рівня двозіркових, з тією лише різницею, що постільну білизну змінюватимуть частіше (за нормативом – два рази на тиждень). При цьому інші готелі можуть здивувати просторими номерами, міні-кухнею або зоною відпочинку.

Тризіркові готелі можуть бути одномісні та двомісні. І ті, й інші номери обладнані своїм санвузлом, а кожному гостю належить три рушники.

Крім того, в готелях рівня “три зірки” знаходяться телевізор, холодильник, телефон, кондиціонер та міні-бар. На території готелю мають бути розташовані ресторан, автостоянка/парковка та обмінний пункт.

Однак важливо пам’ятати, що умови можуть змінюватися в залежності від країни. Так, у Франції готелі можуть розташовуватися в старих особняках, а в номері на вас чекатиме кавоварка. У Туреччині обслуговування у п’ятизірковому готелі може опинитися на рівні тризіркового, оскільки в цій країні господарі надають готелям зірки самостійно. У Фінляндії туристів швидше за все порадує безкоштовна сауна навіть у найбюджетнішому готелі. А ось в Італії зірки можна купити, тому часто двозіркові готелі презентуються як чотиризіркові.

Вибираючи готель, звертайте увагу не лише на його “зірковість”. Вивчіть відгуки, оцініть розташування, а також уточніть у адміністратора всі деталі, що цікавлять – так ви убезпечите себе від можливого розчарування у відпустці.