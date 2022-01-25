Плюси та мінуси раннього бронювання подорожей

Чим раніше ви забронюєте подорож, тим краще. Так думають любителі довгострокових планів та раннього бронювання. Чи це правда, читайте у матеріалі “DIP”.

Туристи подорожують цілий рік, але за винятком новорічних свят, із закінченням пляжного сезону ринок завмирає. Фанатів зимових видів спорту набагато менше за любителів теплого моря. Проте готельєрам, які залишилися “зимувати” без туристів, все ще необхідно покривати витрати на утримання величезних приміщень, робити ремонт та платити зарплати співробітникам. Тому вони оголошують знижки на проживання.

Туроператори вигідно скуповують номери за пільговою ціною та формують пакет із пристойною знижкою. Правила раннього бронювання вимагають 50% оплати протягом 5 днів після укладання договору. Тобто власник готелю отримує свої гроші тут і зараз, це допомагає пережити міжсезоння.

Бронювання відбувається у кілька етапів. За півроку до поїздки, коли раннє бронювання відкривається, знижки можуть сягати 50%. Додайте сюди багатий вибір готелів та номерів, відповідні дати, зручний час вильоту. Підбір туру на початковому етапі гарантує найбільшу знижку.

Наприкінці кожного місяця туроператори знижують ціни щонайменше на 5%. А за 21 день до від’їзду вам дістануться лише незатребувані готелі та напрямки.

Плюси раннього бронювання

Якщо ваше життя стабільне, і ви можете будувати довгострокові плани, краще забронювати тур заздалегідь.

Чим ближче сезон, тим дорожче коштуватиме путівка.

Існує цілий ряд готелів біля моря з розкішними пляжами, чудовим харчуванням та анімацією. Номери у них розбирають уже у березні.

Ви зможете вибрати найкращий час вильоту та зручний аеропорт.

При укладанні договору ви сплачуєте 50% вартості туру. Інші гроші вносяться частинами.

Подбавши про відпустку заздалегідь, можна розслабитися та жити у приємному передчутті відпочинку.

Недоліки

Найчастіше вони стосуються фактів, які неможливо передбачити.