Менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим туристам

Колишній менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим постояльцям та здивувала користувачів мережі. На її відео у TikTok звернуло увагу видання Daily Star.

За словами Меллі, співробітниці готелів можуть помити ванну гостя його ж зубною щіткою, якщо образяться через грубе ставлення.

“Тримайте свою зубну щітку подалі, щоб уникнути таких ситуацій”, – сказала вона.

Передплатники були налякані відеороликом і зізналися, що ніколи не припускали такого навіть у думках.

“Фу, чорт! Дякую, що поділилися”, “За роки подорожей жодного разу не замислювалася про це”, “Моя зубна щітка завжди упакована”, – відреагували у мережі.