Всі розділи
ГоловнаLifeStyleМенеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим туристам
LifeStyleГотеліТуризм

Менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим туристам

Колишній менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим постояльцям та здивувала користувачів мережі. На її відео у TikTok звернуло увагу видання Daily Star.

За словами Меллі, співробітниці готелів можуть помити ванну гостя його ж зубною щіткою, якщо образяться через грубе ставлення.

“Тримайте свою зубну щітку подалі, щоб уникнути таких ситуацій”, – сказала вона.

Передплатники були налякані відеороликом і зізналися, що ніколи не припускали такого навіть у думках.

“Фу, чорт! Дякую, що поділилися”, “За роки подорожей жодного разу не замислювалася про це”, “Моя зубна щітка завжди упакована”, – відреагували у мережі.

@melly_creations Replying to @tee..lex I have heard that this happens. I have personally never seen it. It is definitely NOT okay to do this. #hotels #hotelstaff #advice ♬ original sound – Melly|Travel & Hotel Advice

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярний магазин вивісив табличку, що з туристів стягуватиметься плата за відсутність покупок

LifeStyle
Популярний магазин у Барселоні вивісив табличку, що попереджає туристів...

Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Туреччина
Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш,...

Американка подала до суду на тайський ресторан через «драконячі кульки», які опекли її нутрощі

LifeStyle
Судовий пікантний скандал спалахнув у США: американка звернулася до...

Туристка з Великобританії обдурила шикарний турецький готель за допомогою старого браслета

Велика Британія
Daily Mail пише, що туристка з Великобританії проникла на...

Декілька пасажирів знепритомніли через рекордну спеку в салоні літака

США
Декілька пасажирів авіакомпанії Delta Air Lines знепритомніли через рекордну...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму