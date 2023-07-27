Менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим туристам

Колишній менеджер готелю розповіла про спосіб помсти прибиральниць грубим постояльцям та здивувала користувачів мережі. На її відео у TikTok звернуло увагу видання Daily Star.
За словами Меллі, співробітниці готелів можуть помити ванну гостя його ж зубною щіткою, якщо образяться через грубе ставлення.
“Тримайте свою зубну щітку подалі, щоб уникнути таких ситуацій”, – сказала вона.
Передплатники були налякані відеороликом і зізналися, що ніколи не припускали такого навіть у думках.
“Фу, чорт! Дякую, що поділилися”, “За роки подорожей жодного разу не замислювалася про це”, “Моя зубна щітка завжди упакована”, – відреагували у мережі.
@melly_creations Replying to @tee..lex I have heard that this happens. I have personally never seen it. It is definitely NOT okay to do this. #hotels #hotelstaff #advice ♬ original sound – Melly|Travel & Hotel Advice