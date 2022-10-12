Всі розділи
ГоловнаГотеліМандрівник перерахував грубі помилки туристів в готелях
ГотеліТуризм

Мандрівник перерахував грубі помилки туристів в готелях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мандрівник перерахував грубі помилки туристів в готелях

Досвідчений мандрівник Деніел Джілласпіа розповів про головні помилки відпочиваючих у готелях. Подробиці він поділився у своїй публікації на порталі UponArriving.com.

Так, чоловік назвав божевіллям виносити надто велику кількість їжі зі шведського столу в готелі. Він також закликав туристів не забирати при виселенні з готелю вішалки, відра для льоду та інші предмети.

Однак при цьому деякі предмети все ж таки можна взяти з собою, оскільки вони входять у вартість проживання, наприклад, туалетне приладдя, блокноти та готельні капці.

А для тих, хто залишив безлад у номері, Джілласпіа порадив подбати про гідних чайових для покоївок.

Також, за словами чоловіка, не варто розгулювати готелем в халатах і піжамах, а також носити надто відверті вбрання, особливо в сімейних готелях.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму