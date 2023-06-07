Готелі Таїланду оголосили про підвищення цін, деякі на вражаючий рівень

Про підвищення цін у майбутньому зимовому сезоні заявили багато готелів Таїланду. Причому деякі готелі заявили про зростання цін, що шокує, — відразу на 40%.

Готельєри пояснюють це повномасштабним поверненням туристів до Таїланду і, отже, відсутністю необхідності стимулювати попит знижками. Таку інформацію публікує АТОР на підставі розповідей туроператорів з виставки ТТМ+2023, що завершилася 2 червня у Бангкоку.

Як заявили готелі, вони прогнозують зростання попиту з боку туристів у зимовому сезоні 2023/2024. У результаті якщо минулого сезону готельєри намагалися стримувати ціни для стимуляції попиту, то зараз немає такої потреби. І ціни почнуть зростати.

При цьому рівень подорожчання прогнозують різний. Шокуючий обсяг анонсував готель Holiday Style Ao Nang Beach Resort в Крабі – близько 40%. На популярному у українців Пхукеті готель Quality Resort заявив зростання цін на 20%. А Golden Tulip у Паттайї підніме ціни на 10%, з 2200 бат на добу до 2400 бат.

При цьому готельєри, які підвищують ціни на зимовий сезон, кажуть, що зростання тарифів на поточних обсягах зимових бронювань негативно не відбивається. Ціна відпочинку в Таїланді зараз у будь-якому разі більше залежить від квиткових тарифів, а не від готельних, — упевнені вони.

Втім, піднімати ціни готові не всі готелі — за словами їхніх власників все залежатиме від обсягів конкретних готелів, рівня їх завантаження на зиму та маркетингової політики. Деякі представники готелів на Пхукеті, Крабі та інших популярних у туристів місцях заявили, що підвищення цін у їхні плани не входить.