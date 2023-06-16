Експерти розповіли, як знайти приховану камеру в номері готелю

Генеральний директор розвідувальної компанії Global Threat Solutions Кеннет Бомбейс розповів, як знайти приховані камери в готелях і не лише, повідомляє CNBC.

Шпигунські камери — давня і реальна проблема. За даними нью-йоркської некомерційної організації Human Rights Watch, тільки в Південній Кореї в період з 2013 до 2018 року було зареєстровано понад 30 000 випадків зйомки прихованими камерами.

За словами Бомбейса, це пов’язано зі зростаючою доступністю та дешевизною подібних пристроїв. Крім того, їх стало набагато легше виявляти.

Будь-яка зйомка на приватній території (квартира, будинок, заміська ділянка) без згоди вважається незаконною. Особливо якщо йдеться про приховані зйомки, розміщення та використання яких карається законом. Те саме стосується готелів та будинків відпочинку. Наприклад, власникам будинків на Airbnb можна мати камери в приміщеннях, які вони здають. Однак вони мають інформувати гостей про це.

Нещодавно мешканка Канади виявила приховану камеру у ванній кімнаті в орендованому будинку, який вона знайшла на сайті Airbnb. Дівчина виявила приховану камеру у розетці у ванній кімнаті. Викликані співробітники поліції знайшли безліч записуючих пристроїв по всьому будинку та відправили їх на аналіз. Співробітники сервісу вибачилися перед дівчиною та повернули їй гроші. Вони також розпочали розслідування ситуації.

Щоб не стати жертвою прихованої зйомки, ознайомтеся з трьома способами виявлення камери, де б ви не були.

Проведіть обшук

За словами Бомбейса, при пошуку прихованих камер потрібно розпочати з ванних кімнат та спальні. Крім того, він зазначив, що більшість із них заховані в побутових пристроях, таких як світильники, термостати та радіогодинники.

Він зазначив, що перше, що він робить у спальні, – це відключає радіогодинник і кладе їх у ящик. Бомбейс уточнив, навіть добре заховані камери матимуть невелику кількість відбивного скла від об’єктива.

“Якщо ви світите ліхтариком на об’єкт, в якому може бути камера, ви побачите відображення. Це явний знак, що за вами стежать”, – сказав він.

Перевірте Wi-Fi

Прихована камера повинна бути підключена до локальної мережі Wi-Fi, щоб її можна було переглядати віддалено. За словами експерта, для їх виявлення можна використовувати програми для сканування Wi-Fi, які можуть ідентифікувати пристрої мережі. Наприклад, Fing.

Бомбейс зазначив, навіть якщо для передачі відео в реальному часі використовується окрема мережа Wi-Fi, програми для сканування Wi-Fi можуть визначити скільки мереж знаходиться в будинку.

Але інший знавець, Коді Кінзі, дослідник у компанії з безпеки та аналітики даних Varonis, попередив, що мережевий сканер може підвести та вловити не всі.

“Знайдіть пристрої, які транслюють своє власне мережеве ім’я. Використовуйте програму WiGLE”, – сказав Кінні.

Купуйте детектор шпигунських камер

Якщо нічого не допомагає, детектори шпигунських камер можуть сканувати радіочастоти, пов’язані із прихованими камерами. Їх можна легко купити в Інтернеті на таких сайтах як Amazon або AliExpress. О’Рурк зазначив, що цей метод працює лише в тому випадку, якщо прихована камера передає дані.

“У багатьох із них тепер є SD-картки, які зберігають дані, які можна потім відновити. Тому їх набагато важче виявити”, – сказав О’Рурк.

Що робити при виявленні камери?

Після виявлення камери негайно, але обережно вимкніть її. Прошивка камери може містити ідентифікаційну інформацію, таку як облікові дані для входу та мережу Wi-Fi, до якої вона була підключена. О’Рурк сказав, що про приховані камери, виявлені в готельних номерах, слід повідомити на стійці реєстрації. Потім він порадив якнайшвидше переїхати в інший готель.

“Щойно ви виявите камеру в номері, я б не став довіряти жодному іншому номеру в цьому готелі”, – сказав він.

Головне, не піддаватися паніці та параної. Експерт радить просто дотримуватись його порад і пам’ятати, що ви не у себе вдома. Тим більше, що іноді закон порушують не господарі орендованих будинків, а хитрі туристи.