Експерти розповіли, як відрізнити справжні коментарі про готель від неправдивих

Експерти, які беруть участь у розслідуванні британського Channel 4, попереджають, що «у туристів вимагають гроші за готелі через помилкові відгуки». У зв’язку з цим пояснили, як відрізнити хибну думку від істинної.

Зазвичай люди планують свою літню відпустку взимку. Однак із відгуками про готелі краще бути обережним. Багато туристів обирають готель, ґрунтуючись на тому, що люди сказали раніше. Але деякі коментарі можуть бути написані на замовлення.

«97 відсотків британців читають відгуки інших людей під час бронювання готелю. А дослідження Channel 4 показало, що кожен третій відгук про готель – підробка», – каже Кім Берджесс, директор з роботи з клієнтами на платформі Feefo.

Однак свою думку може написати персонал готелю, що робиться для підвищення рейтингу.

Щоб не бути ошуканим, перше, що потрібно враховувати, це наступне: “Найбезпечніший варіант — читати відгуки з платформ, які були перевірені та пройшли надійні процедури перевірки відгуків. А відкриті платформи — це місця, де будь-хто може залишити відгук без будь-якої перевірки”, – каже Берджесс.

Крім того, є шаблони для фейкових постів типу «Найкращий готель, в якому я колись зупинявся». Занадто приємні відгуки також можуть бути підробкою. Можливо, що кілька коментарів написані ботом або однією і тією ж людиною, і в цьому випадку подібність у їхніх постах відразу помітна. Потім, якщо за один день приходить багато хороших відгуків, це також робиться для того, щоб приховати поганий пост, зроблений трохи раніше. Навіть якщо назва готелю згадується кілька разів, це робиться для ручного підвищення рейтингу. Істинна думка зазвичай пишеться докладно, включаючи дрібні деталі.

Крім того, люди можуть звернутися за допомогою до туроператорів, які мають надійний спосіб збирання інформації про реальні думки клієнтів.