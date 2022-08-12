Експерти розповіли негласні правила поведінки за шведським столом

Існують правила поведінки за шведським столом, яких дійсно дотримуються багато людей. Однак не всі, вирушаючи у відпустку, пам’ятають про те, як потрібно поводитися, коли ви опинилися в ресторані з необмеженою кількістю страв. Про те, як поводитись за шведським столом так, щоб не ловити косі погляди – у матеріалі “ДІП”.

Не кладіть усі страви в одну тарілку

У ресторанах зі шведським столом часто можна зустріти туристів, які хочуть скуштувати всього і більше, але не хочуть кілька разів підходити до шведського столу. Тому в них у тарілці поєднуються основні страви, закуски, салати та десерти. Так не варто робити. Якщо ви хочете спробувати все, і у вас вже є місце у тарілці, але страви не поєднуються між собою, використовуйте різний посуд, адже його теж дають у необмежених кількостях.

Так, не варто класти на одну страву кілька видів м’яса чи риби, а потім туди додавати ще й десерт. Зберіть кілька тарілок основної страви з гарніром та салатом, а солодке покладіть окремо.

Дочекайтеся своєї черги

Дуже голодні туристи намагаються покласти до себе в тарілку більше їжі та зробити це якнайшвидше. Тому, якщо у страви лише одна ложка, вони дістають другу з іншої страви і накладають собі ще. Не варто їм уподібнюватися. Насправді очікування у черзі не таке довге, як вам здається на перший погляд. Незабаром прилад звільниться і ви зможете покласти собі потрібну страву.

Не вибирайте надто довго

Якщо ви бачите кускову страву і хочете урвати найкращий шматок, не варто занадто довго стояти з вилкою та вибирати. По-перше, ви затримуєте інших відпочиваючих у готелі. По-друге, ображаєте кухарів та персонал тим, що вам здається, ніби зі стравою щось не те. Зауважте собі той шматок, який ви хочете взяти, а потім підійдіть і покладіть його в тарілку.

Не беріть нічого руками

Це одне з головних правил шведського столу. Навіть якщо ви берете шматок хліба, фрукт чи десерт, найкраще це зробити за допомогою спеціальних приладів. Якщо ви вирішите взяти страву руками, це буде негарно стосовно оточуючих. Давайте будемо чесними, не всі миють руки перед тим, як зайти до ресторану зі шведським столом. І вам би напевно було неприємно їсти страву після того, як її хтось торкнувся.

Робіть все мовчки та швидко

Якщо людина розмовляє біля шведського столу, це означає, що з її рота входить більше бактерій і слини, яка може потрапляти в тарілку із загальною стравою. Тому найкраще, якщо ви набиратимете їжу до себе в посуд мовчки і швидко. Вибрати страву можна на відстані, а поговорити зі своїми друзями чи родиною під час їди.