Дурнувата мода: туристи зненавиділи новомодні душові кабіни у номерах готелів

Новомодні душові кабіни у готелях на популярних курортах стали предметом загальної ненависті. Такий підсумок підбили експерти британського видання The Sun, вивчивши численні відгуки туристів. Гості невтішно відгукувалися про новий тренд у дизайні ванних кімнат, де традиційні душові дверцята замінені на скляні екрани без дверей. «Дурнувата мода» – стверджували вони.

Мова про двері в стилі Crittall, що передбачає використання в дизайні ванної бічних стекол у сталевій рамі, які миттєво з точки зору дизайнерів додають розкоші приміщенню. Ці екрани часто є великими скляними панелями з отвором, але, як не дивно, без дверей. Однак модна тенденція виявилася непрактичною: замість створення ефекту сухості та безпеки такі відкриті простори перетворюють решту номера на «одну мокру пляму», що засмучує постояльців і змушує пересуватися вкрай обережно, щоб не послизнутися на бризках води. Уточнювалося, що, згідно з даними CN Traveler, скарги надходили від роздратованих туристів, яким не подобається необхідність мати справу з вологими приміщеннями після душу, і від людей певного віку, які вважають це небезпечним і порушують їхню конфіденційність.

У відповідь на це Дуглас ДеБоєр, засновник і генеральний директор Rebel Design Group, пояснив, що гості відчувають брак усамітнення в таких відкритих ванних кімнатах, особливо в ситуаціях з використанням унітазу: «Гостям не подобається концепція відкритих ванних кімнат, тому що в ній не вистачає усамітнення — особливо з туалетами або при прийнятті душу.

У той же час Том Паркер, директор дизайнерської фірми Fettle, зазначив у розмові з виданням, що цей новий стиль для готелів є економічним рішенням та пов’язаний із оптимізацією простору. “Йдеться про поворот дверей душа, тому що вони повинні відкриватися назовні з міркувань безпеки”, – зазначив співрозмовник.

Скляні ванні кімнати стають все більш розповсюдженими в готельних номерах, хоча здається, що всі їх ненавидять. Як приклад із вказівкою на масштаб проблеми газета навела приклад популярного в США коміка Кріса Паркера і його монолог, що висміює подібний дизайн санвузлів. За його словами, жодна пара не зможе пережити спільне перебування у готелі з такою функцією.

Так, коментуючи виступ, один турист розповів свою історію, пов’язану із модним дизайном. Чоловік повідомив, що він разом із подругою під час подорожі до В’єтнаму зупинявся в готелі з «дверима з матового скла, які не доходили повністю до підлоги чи стелі». Недоречність тренду вони відчули повною мірою, коли отримали харчове отруєння.