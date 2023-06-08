Чим відрізняються “готелі для дорослих” від звичайних

Напевно, при бронюванні готелю на популярних курортах ви звертали увагу на те, що тепер можна приїхати в “готелі для дорослих” і відпочити там.

Як правило, заселитися туди можна з певного віку, зазвичай, з 16, 18 років або з 21 року. А всього три різні концепції готелів, куди пускають лише дорослих людей.

Тусовочні

У такі готелі зазвичай пускають тих, кому виповнилося 16 років. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче влаштувати марафон на кілька днів. Вночі тут не змовкає музика, а рано-вранці ви не знайдете жодної людини на пляжі або біля басейну – всі відсипаються після бурхливої ночі.

До полудня готель знову оживає та влаштовує пінні вечірки та денні дискотеки. Щодня завершується однією великою вечіркою. На території готелю організовують кілька танцполів із різною музикою, а в барах подають алкоголь та снеки. Цей готель не підійде для сімейного відпочинку.

Тихі та комфортні

Такі готелі пропонують дорогий відпочинок для дорослих і статусних постояльців. Він нагадує санаторій, але набагато люксовіший. До розкладу входять спа-процедури, дієтичне харчування та консультації лікарів. І, звичайно ж, пляжний відпочинок. Увечері пропонується ресторан а-ля карт з кухнею різних народів світу та бар з алкогольними напоями.

Також сервіс відрізняється тим, що тут панує спокійна та розмірена атмосфера, персонал ненав’язливий, а в готелі відпочиває дуже мало людей. Тому тут тихо, спокійно і можна усамітнитися.

Романтичні

Такі готелі призначені для молодят, подружжя і новоспечених пар. У таких готелях панує атмосфера романтики та усамітнення. Відпочинок організований так само, як у більш статусних тихих та комфортних готелях, але є додаткові послуги у вигляді організації побачень та романтичних посиденьок на пляжі. Пари розташовують в індивідуальних бунгало на узбережжі, що сприяє створенню додаткової атмосфери усамітнення.