Чотири правила, яким варто слідувати в будь-якому готелі світу

Співробітники готелів діляться своїм досвідом і розповідають, що можна робити у готельному номері, а чого треба уникати – все від сніданків до гігієни.

Перша порада – ніколи не користуйтеся готельним посудом, тому що ви не знаєте, наскільки добре вони були вимиті. Швидше за все, у номері немає посудомийної машини, тому навіть чисті на вигляд скляні склянки можуть виявитися нестерильними. Цілком імовірно, що попередні гості просто ополоснули їх перед виїздом. А чого вони туди наливали, одному богові відомо.

Колишня покоївка підтвердила, що склянки не миються належним чином. Більше того, є практика, коли склянки миють тією самою губкою, яка використовується для миття ванної кімнати.

Ще одна річ, яку неможливо якісно очистити, — пульт від телевізора. Зазвичай, при прибиранні номера його просто кладуть на місце. Майте прозорий пластиковий пакет, щоб покласти в нього пульт перед використанням телевізора, і проблема вирішиться.

Якщо сніданок не включений у вартість проживання, можна використовувати гарячу воду з кавоварки або кавоварки для приготування каші швидкого приготування. Хоча, якщо чесно, ці прилади миються всередині ще рідше, ніж склянки.

Наступна порада – уникайте сидіння на м’яких стільцях у готельному номері – на них ховається набагато більше бактерій та бруду, ніж помітно з першого погляду. Навіть якщо вони виглядають чистими, в них можуть бути постільні кліщі, віруси і пліснява.

На відміну від постільної білизни та рушників, які стираються за високої температури, м’які меблі важко регулярно і правильно чистити. У покоївок не вистачає часу на прибирання всієї кімнати при зміні гостей, тому зручне модне крісло часто не береться до уваги.

Загалом на м’яких тканинних поверхнях мільйони мікробів. Ось якщо на стільці утворилася пляма, то її протиратимуть доти, доки вона не зникне, але інші мікроби, які не помітні оку, все одно залишаться. Не випробовуйте свій організм на міцність, візьміть з ванної другий рушник і підстеліть на стілець, перш ніж сісти на нього.