7 речей, які можна зробити в готелі, а ви навіть не підозрювали

Що ще належить гостю з того, про що він не здогадується? «DIP» нарахували одразу сім неочевидних пунктів

Повідомити адміністрацію про ваш ювілей чи медовий місяць і отримати комплімент, попросити на ресепшен праску чи замовити дзвінок-будильник — про це, здається, знають усі більш менш досвідчені туристи. Але цим перелік бонусів для постояльців не обмежується. Що ще належить гостю з того, про що він не здогадується? «DIP» нарахували одразу сім неочевидних пунктів.

За кілька днів до заселення зателефонуйте до готелю та попросіть знижку чи номер підвищеної категорії. Трюк працює у 80% випадків саме у мережевих готелях. Служба підтримки передасть прохання безпосередньо адміністрації і її з добрими шансами виконають за наявності вільних місць.

У готелях 4-5 * є невеликий автопарк для зустрічі клієнтів. Нерідко він простоює і готель використовує свій транспорт як таксі. Поцікавтеся тарифами — іноді поїздка виходить дешевшою, ніж викликати машину по телефону або через програму.

Якщо ви сумніваєтеся у чистоті подушок чи ковдр, попросіть їх замінити. Швидше за все, вам принесуть зі складу абсолютно нове приладдя, яке там зберігається якраз для таких неспокійних клієнтів.

З шумоізоляцією у номерах буває біда. Якщо сусідський телевізор працює надто голосно, спробуйте навести пульт на стіну та зменшити звук. Іноді це працює.

У деяких готелях є послуга румінгу — екскурсії з демонстрацією номерів заброньованої гостем категорії. Попросіть провести її та виберіть той варіант, який вам сподобається.

Ті ж «стандарти» відрізняються плануванням, близькістю до ліфта та видом з вікна.

Не всі знають, що в більшості готелів можна забронювати не лише добу проживання, а й 12 годин за половину вартості з деякою націнкою. Системи бронювання не пропонують такий варіант розміщення та на сайті готелю не завжди про це пишуть. Краще зателефонувати та уточнити.

Співробітники не поспішають повідомляти про загублені речі. Якщо за зникненням ніхто не повернеться за кілька місяців, вони можуть залишити знахідку собі. Але якщо він прийде і точно опише пропажу, йому все повернуть. Так що ви можете сміливо сказати на ресепшн, що забули чорну парасольку: у «бюро знахідок» готелю обов’язково знайдеться якась чорна парасолька — вам її віддадуть.