25 кращих готелів на Мальдівах по відношенню ціна-якість

Мальдіви! Одне слово, а скільки неймовірних емоцій із ним пов’язано. Вирішили скласти рейтинг найкращих готелів на Мальдівах. Отже, ви точно знайдете той самий острів-готель, який підійде саме вам.

У нашому списку готелі-резорти, тобто ті, що займають окремий острів. Бунгало на узбережжі та вілли на воді, гарні інстаграмні фотографії та ресторанні страви – все це саме у цих готелях. А відпочинок на локальних островах – окрема тема, обов’язково розповімо про неї, але наступного разу.

На Мальдівах діє туристичний податок – 6 доларів на добу з кожного (Green tax), у деяких туроператорів він може бути не включений у вартість туру (уточнюйте при бронюванні та перевіряйте ще раз при отриманні документів від туроператора).

Почнемо з недорогих (за мальдівськими мірками), але хороших варіантів резортів на островах цього сезону.

Royal Island Resort 5*

Острів в атоль Баа, за розмірами зовсім невеликий, відмінно підходить для спокійного дорослого відпочинку. Є рибки та інша живність біля рифу, захоплюючий снорклінг з черепашками забезпечений. Пляжі пологі і без хвиль, тому що острів оточений хвилерізами (плюс, що вода біля берега спокійна і можна насолоджуватися плаванням).

Розміщення в окремих віллах на березі. Харчування – 3-разове або все включено (переваги все включено – безкоштовно алкогольні напої та мінібар, вечеря в ресторані аля карт крім шведського столу, знижки на платні послуги). Трансфер з аеропорту Мале до Royal Island літаком + катером близько півгодини.

Sun Island Resort 5*

Дуже популярний курорт Арі Атолле, доступний за ціною для багатьох (на найближчі місяці майже завжди в стопі). Підійде для відпочинку з дітьми – є дитячий клуб, розваги. Загалом острів великий (курорт один із найбільших на Мальдівах), атмосфера жвава, чимось схоже на Туреччину.

Риф тут одна з головних переваг. Як і в Royal Island можливість поплавати з акулами та мантами, вечорами влаштовують видовищне харчування. До речі, обидва курорти цієї мережі дбайливо піклуються про збереження свого домашнього рифу.

На що звернути увагу. Трансфер літаком внутрішніх авіаліній. У 2022 році з’явилися оновлені категорії вілл з більш сучасними інтер’єрами – Deluxe Beach Pool Villa (просторові 170 кв м, власний басейн, розміщення 2+1), Beach villa with whirlpool (120 кв м, з джакузі на терасі), Lagoon beach villa. До жовтня 2022 року на резорті повинні оновити міні-клуб і зробити аквапарк.

Продовжимо найпопулярнішими активними (назвемо їх молодіжними) готелями на Мальдівах. Звичайно, не варто чекати веселощів як у готелях Туреччини, тут на островах набагато менше відпочиваючих, а неймовірні пляжні картинки океану та тропіків діють відповідним чином – хочеться сповільнитись, почати споглядати та прислухатися до природи. Але все ж таки є готелі, де не дадуть занудьгувати.

До речі, Hard Rock Maldives та SAii Lagoon – обидва в мережі Hilton, знаходяться на сусідніх островах (курортний комплекс Crossroads, острови з’єднані мостом) за 15 хвилин на катері від Мале, в атоле Південний Мале.

Hard Rock Maldives 5*

Відмінний готель як для пар, так і для сімей з дітьми, збудований у 2019 році. Тут ви знайдете, що потрібно саме вам – жива музика в ресторанах та барах, водні та фітнес активності, спа, ресторанне харчування по меню. Дитячий клуб з добрим персоналом, організують літні табори для активного відпочинку всією родиною.

SAii Lagoon 5*

За ціною часто досить привабливий готель із очевидними плюсами: швидкий трансфер (з острова видніється Мале на горизонті), свіжий ремонт та обстановка, доступна інфраструктура великого комплексу з трьох готелів. Острів, на якому розташовується SAii Lagoon, менше, ніж у Hard Rock, від цього враження, що тут затишніше.

Зазначила б, що якщо в очікуваннях від відпочинку на Мальдівах усамітнення, розслаблення та мінімум людей, то краще обрати інший готель – дорожчий і далі від аеропорту. Риф тут теж слабке місце, рибок у лагуні мало. Номери у базових категоріях невеликі за площею.

Розкажемо окремо про найновіші готелі на Мальдівах, відкриті у 2021 та 2022 роках.

Nova Maldives 5*

Готель 2022, що позиціонується на молодіжному відпочинку. Красива лагуна, приємна музика, інфініті басейн, що зливається з горизонтом, пойнти для снорклінгу, кінотеатр на пляжі. Яскраві враження та теплі спогади про дні та ночі, проведені тут, у подарунок!

Kuda Villingili 5*

Новий готель на атоле Північний Мале (з аеропорту на катері близько півгодини). На острові 95 затишних вілл із неймовірними краєвидами. Для пересування у вас будуть свої велосипеди або будь-якої миті можна викликати баггі. Шість ресторанів на вибір (стейки, азіатська, індійська, арабська, тайська, японська, середземноморська кухні, морепродукти) можна вигідно купити пакет напоїв на весь період проживання.

Hilton Maldives Amingiri 5*

Готель мережі Хілтон, що нещодавно відкрився, на острові в Північному атоле Малі – близько 20 хвилин на катері від аеропорту Велана. Понад сто вілл, кожна зі своїм басейном.

Великий дитячий клуб та лаундж для підлітків, цілодобовий фітнес-центр та професійний дайв центр, спа, ресторани та бари.

Conrad Rangali Island 5*

Відкривається після реновації восени 2022 року. Готель на трьох островах на атоле Південний Арі (година на гідролітаку або катері). Два острови повністю належать відпочиваючим, третій – для персоналу. Острів Рангалі з бунгало на воді та обмеженням за віком 16+. А от на сімей з дітьми чекають вілли на Рангаліфінол.

Waldorf Astoria Maldives 5*

Входить до 100 найкращих готелів світу! Люкс курорт з приставкою “най-най” багато в чому. Трансфер із Мале на власній яхті. Острів один із найбільших приватних на Мальдівах. Всі вілли приватні та відокремлені. 11 ресторанів на будь-який смак, сніданки на воді та окремий острів – ідеальний для заходів (весілля, корпоратив або будь-яке інше ваше особисте свято).

Soneva Jani 5*

Ексклюзивний дорогий готель не для всіх, на атоле Ноону. Водні вілли (всього 54), лагуни, відокремлені пляжі, басейни з морською водою та острів, що потопає у тропічній зелені.

У ресторані овочі з грядки, весь острів функціонує на енергії сонця, до кожного куточку острова та природи загалом дуже трепетне ставлення тут. Ночами засипати під зірками, у буквальному значенні – вілли з розсувним дахом. Романтичний відпочинок в ідеальному втіленні.

На острові можна усамітнитися і з сім’єю – діти з цікавістю будуть проводити час у клубі, а для підлітків організовано цілу академію з освітніми активностями. Кінотеатр, аюрведа, дайвінг, спорт, йога, серфінг споти – відпочинок на 100%.

Amari Havodda 5*

В Амарі за ідеалістичною обстановкою – розслаблений відпочинок у стилі баунті на найвіддаленішому острові архіпелагу (400 км від Мале!). У готелі проводять весільні церемонії, так що придивіться до цього чудового готелю як локація для медового місяця.

Харчування 3-разове або все включено – втім ні про що не доведеться замислюватися, обслуговування і продуманість в найдрібніших деталях, починаючи з зустрічі в аеропорту.

One&Only Reethi Rah 5*

П’ятизірковий готель в атоле Північний Малі (трансфер на катері близько 50 хвилин, літаком швидше). Загалом готель – ідеальні Мальдіви, ті самі – з картинок у журналах та фотографій зірок. Можна відпочити сім’єю або усамітнитися у віддаленій віллі.

Baros Maldives 5*

Романтику! Найкращий для молодят (за запитом організуються виїзні церемонії). Не допускається розміщення з дітьми віком до 8 років!

Домашній риф тут чудовий – навчать розрізняти рибок та вирощувати корали.

Lily Beach 5*

Найкращий готель на все включено на Мальдівах – з харчуванням та напоями все чудово! Атол Південний Арі, діставатися зручніше на гідролітаку.

Пляжні вілли (блоки по два номери, за відгуками туристів beach-вілл старуватий, краще вибирати Beach Suite, у них є свій басейн) і вілли на воді в лагуні. На резорті відпочиває багато сімей, для дітей є відповідні басейни, ігрові майданчики та дитячий клуб із вихователями та педагогами. До кожної вілли прикріплений персональний батлер.

Dusit Thani Maldives 5*

На атоле Баа, невеликий острів-готель, оформлений у тайському стилі. Риф є присутнім (тут біосферний заповідник) і є на що подивитися. Добра локація для відпочинку без нюансів.

Huvafen Fushi 5*

Прилітайте сюди за тишею, усамітненням, заходами сонця і спа під водою. А ще є винний погріб та понад 500 марок вин. Досить швидкий трансфер на катері, але при цьому відчуття, що ви далеко від цивілізації та інших островів. Невелика кількість вілл та мало відпочиваючих.

Sun Siyam Iru Fushi 5*

Недорогий резорт на атоле Ноону для сімейного відпочинку.

Для дітей спеціальний басейн та меню в ресторанах, дитячий клуб Koamas Kidz Club та морозиво. Для дорослих окремий басейн, величезний спа-центр, центр водних видів спорту та дайвінгу, вечірні програми з живою музикою.

Movenpick Kuredhivaru 5*

Стильний, свіжий (2018 року) готель на віддаленому атоле Нуну – ласкаво просимо до царства незайманої природи та усамітнення. Водні вілли, персональний батлер, для дітей Kids Club Mövenpick з майстер класами та пізнавальними екскурсіями та заняттями на відкритому повітрі.

Fairmont Sirru Fen Fushi 5*

Зовсім недавно відкритий готель-резорт в аттолі Шавіяні (добиратися довго – на гідролітаку майже годину або політ внутрішніми авіалініями в комбінації з катером цілих дві години). Сподобається парам та любителям підводного плавання (штучний домашній риф та підводний парк скульптур).

Найкращі дитячі готелі на Мальдівах.

Kandima 5*

Готель на атоле Дxаалу, трансфер на гідролітаку хвилин 40. Тут відпочиває багато сімей з дітьми, атмосфера відповідна. Діти будуть не лише під наглядом, але головне весело та з користю проводити час. Поки що дорослі насолоджуватись відпусткою в ідеальному для цього місці.

Kuramathi Maldives 4*

Недорогий резорт для сімейного відпочинку на Мальдівах, розташований на атоле Расду посеред Індійського океану. Вражає мальовнича піщана коса, що йде у бік обрію – круті фотографії забезпечені.

Для дорослих щоденна розважальна програма, для дітей дитячий клуб з ранку до вечора. З розмахом відзначаються усі популярні свята.

Мальдіви для дорослих!

Hurawalhi Island 5*

Рай саме тут! Готель тільки для дорослих, 15+, тож криків малюків та біганини школярів на канікулах тут не буде точно. Все включено. Родзинка – найбільший підводний ресторан серед рифу.

Niyama Private Island 5*

Резорт розташований на двох островах – Chill для пар та Play для сімей. За відгуками туристів тут найкращий дитячий клуб на Мальдівах – величезний для кожної вікової групи свої розваги та заняття.

Для дорослих – спа-центр, підводний нічний клуб, дегустація вин, африканський ресторан. Для молодят – символічна весільна церемонія, фотосесія, романтична вечеря та квіти з шампанським. З мінусів – відсутність рифу та комарі.