Загибель підлітка на атракціоні у Франції потрапила на відео

У Франції 17-річний підліток загинув під час катання на атракціоні. Поліція здійснює розслідування за фактом трагічного випадку.

Повідомляється, що інцидент стався 6 серпня у луна-парку в курортному місті Кап-д’Агд під час катання на атракціоні “Адреналін”, що імітує вільне падіння з висоти 60 метрів. На відеокадрах, які зняли очевидці, видно, як людина випадає із крісла, тоді як конструкція продовжує рух.

Cap d’Agde : un ado de 17 ans est mort et une jeune femme de 19 ans grièvement blessée dans un accident de manège au Luna Park. Le mécanisme d’une balançoire géante a cédé. En 2017, un manège du même type avait connu un accident à la foire du Trône.pic.twitter.com/kaqsRdLHc0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 6, 2023

Повідомляється, що внаслідок несправності механізму 17-річний хлопець загинув, а 19-річна дівчина зазнала серйозних травм.

Після трагедії парк атракціонів закрили для відвідин. Менеджерів луна-парку допитує поліція.