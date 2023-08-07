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ТуризмФранція

Загибель підлітка на атракціоні у Франції потрапила на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Загибель підлітка на атракціоні у Франції потрапила на відео

У Франції 17-річний підліток загинув під час катання на атракціоні. Поліція здійснює розслідування за фактом трагічного випадку.

Повідомляється, що інцидент стався 6 серпня у луна-парку в курортному місті Кап-д’Агд під час катання на атракціоні “Адреналін”, що імітує вільне падіння з висоти 60 метрів. На відеокадрах, які зняли очевидці, видно, як людина випадає із крісла, тоді як конструкція продовжує рух.

Повідомляється, що внаслідок несправності механізму 17-річний хлопець загинув, а 19-річна дівчина зазнала серйозних травм.

Після трагедії парк атракціонів закрили для відвідин. Менеджерів луна-парку допитує поліція.

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