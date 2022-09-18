Всі розділи
ГоловнаЕкономікаЗ 23 вересня освітлення Ейфелевої вежі гаситимуть на годину раніше з метою...
ЕкономікаТуризмФранція

З 23 вересня освітлення Ейфелевої вежі гаситимуть на годину раніше з метою економії енергії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
З 23 вересня освітлення Ейфелевої вежі гаситимуть на годину раніше з метою економії енергії

Починаючи з наступного тижня, освітлення Ейфелевої вежі гаситимуть на годину раніше з метою економії енергії. Про це повідомила мер Парижа.

Мер Парижа Анн Ідальго написала в соцмережах, що світову пам’ятку тепер висвітлюватимуть лише до 23:45 — такий є загальноміський план енергозбереження. Таким чином, коли вежу залишить останній відвідувач, світло згасне. Нагадаємо, що вхід припиняється о 22:45 вечора, тобто за одну годину до офіційного закриття.

Зазвичай вежа залишалася освітленою до 1 години ночі, і туристи, що прогулювалися, могли фотографувати її після опівночі.

Нові заходи набудуть чинності у понеділок, 23 вересня.

«Енергетична криза обрушилася на Париж, як і на всю решту Франції. Починаючи з 2014 року, ми інвестували 10 мільярдів євро в екологію, і тепер нам треба рухатися далі, щоб скоротити споживання енергії ще на 10 відсотків».

До речі, на Ейфелевій вежі мерія не зупинилася. Влада Парижа вимагає, щоб усі муніципальні будівлі, включаючи Ратушу, вимикали світло рівно о 22:00.

При цьому громадське вуличне освітлення по всьому місту залишиться включеним, щоб продовжувати забезпечувати безпеку парижан.

Нинішня система освітлення Ейфелевої вежі працює з 1980-х років, а блискучі вогні з’явилися 2000-го. На вежі також встановлений маяк, який складається з чотирьох моторизованих прожекторів з дальністю дії 80 км.

У 2019 році ці чотири прожектори потужністю 2000 Вт були замінені на економічні світлодіодні.

Світловий дисплей продовжить автоматично вмикатися з настанням темряви.

Париж — не єдине місто в Європі, яке в останні місяці запровадило заходи щодо енергозбереження. У серпні Іспанія встановила суворі обмеження на кондиціювання повітря в магазинах та інших місцях, вимагаючи від підприємств та будівель підтримувати температуру в діапазоні від 15 до 26 градусів та залишати двері та вікна зачиненими після 22:00.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму