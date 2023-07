“Я думав, що бачив все”: пасажир провів тривалий переліт, очищаючи речі від чужої крові

Пасажиру авіакомпанії Air France довелося провести весь політ у калюжі гнилої крові, яку забули витерти прибиральники після “інциденту на попередньому рейсі”, повідомляє CNN.

Як повідомляє видання, “жахливі враження від польоту” довелося випробувати журналіста Хабіба Баттаха, який летів з Парижа в Торонто. Чоловік розповів, що, опинившись на своєму сидінні, він відчув дивний запах, що виходив із простору для ніг під них із дружиною кріслами.

Сімейна пара подорожувала зі своїми кішками, яких вони розмістили в переносках якраз під передніми кріслами, і спочатку Хабіб подумав, що запах витікають тварини. Він вирішив перевірити перенесення вихованців та переконався, що всередині все було чисто. Однак під ними пасажир виявив велику пляму.

Чоловік зупинив бортпровідницю, що проходила повз, і попросив у неї вологі серветки, щоб витерти неприємно пахнучу рідину.

“Я не знав, що це кров, поки стюардеса недбало не сказала: “О, ми чули, що у пасажира попереднього рейсу була кровотеча. Потім я помітив, що перенесення для кішок теж було у плямах”, – поділився неприємними спогадами Хабіб.

Пасажир додав, що йому довелося використовувати цілу пачку вологих серветок, щоб “позбутися цього жаху”. За його словами, лише один бортпровідник вибачився за ситуацію, решта ж ніяк на неї не відреагувала. Він додав, що як компенсація їм із дружиною запропонували “дві пляшки води та дві ковдри, щоб покласти їх на підлогу на пляму крові”.

“Нам довелося сидіти і нюхати кров наступні сім годин. Запах гнилої крові подібний до гною. На моїх шкарпетках теж була кров. Я як журналіст висвітлюю події в Бейруті вже 20 років. Я пережив війни, авіаудари, вибухи автомобілів і дивом пережив вибух у порту. “Я думав, що бачив усе. Я не очікував знайти більше крові, ніж я вже бачив, на борту Air France”, – поскаржився журналіст.

Хабіб, який наразі веде переговори з юристами та публікує жахливі фотографії у соцмережі, каже, що Air France зателефонувала йому через три дні після польоту, запропонувала “помити кішок” та ваучер на 500 доларів. Він відхилив їхню пропозицію.

“Наші квитки коштували 2500 доларів – чи коштує 20-відсоткова знижка того, щоб весь політ сидіти в крові та фекаліях? Я думаю, що це була груба недбалість і хтось повинен понести за це відповідальність. кров’ю, але щойно літак приземлився, ви повинні були його очистити. Дивно, що цього не сталося”, – сказав розгніваний пасажир.

В офіційній заяві авіакомпанії йдеться, що напередодні пасажиру, який летів з Парижа до Бостона, стало погано, і медики надали йому допомогу після прибуття.

“Відповідно до процедури в такій ситуації було запрошено повне прибирання салону. Оскільки літак був весь заповнений, пересадити пасажира не було можливим”, – пояснили в Air France. Представники авіакомпанії додали, що вони шкодують про незручності, спричинені цією ситуацією.

I took out my backpack from under the seat and the strap was soaked in blood too. I got on my hands and knees and cleaned for half an hour. The @airfrance staff gave me gloves and more wipes. Then they casually noted a passenger had hemorrhaged on a flight before ours. (3 pic.twitter.com/yVW7n9w0MY

— Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023