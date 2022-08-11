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ТуризмФранція

У самому центрі Парижа американська туристка зазнала насильства

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У самому центрі Парижа американська туристка зазнала насильства.

Видання Le Parisien пише, що 27-річну американську туристку зґвалтували у центрі Парижа.

Інцидент стався у громадському туалеті біля мосту Луї-Філіппа на правому березі Сени, у жвавому та популярному у туристів місці. Неподалік знаходяться собор Паризької Богоматері та мерія міста.

Туристка зайшла в туалет близько першої години ночі, її супутник залишився чекати зовні. Почувши крики своєї подруги, він зайшов усередину і виявив ґвалтівника. Разом із охоронцями чоловікові вдалося його затримати.

Злочинцем виявився 23-річний алжирець, який мешкає у передмісті Парижа.

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