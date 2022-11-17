У Парижі туристам заборонять користуватися електричними скутерами

Міська влада Парижа розглядає питання про заборону використання електросамокатів, причому найближчим часом. Французька столиця була одним із перших європейських міст, охоплених такою мобільністю, і з екзотики поступово перетворилася на армію щоденних пасажирів.

У Парижі близько 15 000 скутерів, які належать трьом шеринговим компаніям – Lime, Dott та Tier. Наразі, повідомляє Reuters, усі троє можуть не отримати продовження своїх ліцензій, термін дії яких спливає у лютому 2023 року. Рішення буде ухвалено мером Енн Ідальго та міською радою найближчими тижнями.

Майбутнє рішення стосується безпеки, але не лише. «З точки зору безпеки та спільного використання громадських просторів стає важко рухатися вперед цим шляхом», — пояснив член міської ради Давид Белярд, член Французької партії зелених та голова транспортного сектору міста.

Аварії теж зростають. 2021 року в аваріях на скутерах у країні загинули 24 людини. Одна людина загинула у Парижі, де за перші 8 місяців 2022 року зареєстровано 337 аварій. Минулого року за той же період їх було не більше ніж 247 (+36,5%).

Скутери для обміну програмами були дозволені в Парижі в 2018 році. Зі звичайного автомобіля скутери буквально перетворилися на міське явище. Настільки, що у 2020 році місто вирішило скоротити кількість ліцензій на експлуатацію цих транспортних засобів у сфері шерингу до трьох, підписавши трирічні контракти.

В останні роки розробляються все суворіші правила безпеки, наприклад, шляхом обмеження використання самокатів лише дорослими та заборони на перевезення другої людини на борту. Також було запроваджено обов’язок носити шолом. Але, певне, цього недостатньо.

Компанії-перевізники заявляють, що готові до співпраці щодо ще жорсткішого законодавства. “Якщо Париж прийме наші пропозиції, він стане містом із найсуворішими у світі правилами використання скутерів”, – сказав Гаранс Лефевр, директор з комунікацій Lime. Наразі очікується рішення мера.