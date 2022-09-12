У Парижі скоротять освітлення Ейфелевої вежі через енергокризу

Керівна компанія Ейфелевої вежі пояснила, що нічне освітлення вежі складає лише 4% річного рахунку за електроенергію.

Мер Парижа Енн Ідальго запропонувала скоротити час висвітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи та надзвичайної кліматичної ситуації.

Як пише Le Journal du dimanche, 336 золотих прожекторів вежі зазвичай згасають о першій ночі, але мер пропонує тепер їх вимикати о 23:45, коли вежу залишають останні відвідувачі.

Керуюча компанія Ейфелевої вежі SETE пояснила, що всупереч поширеній думці, нічне освітлення вежі складає всього 4% річного рахунку за електроенергію пам’ятки, і мерехтіння 20 тис. світлодіодів, які блимають протягом 5 хвилин на початку кожної години – це енергоефективне обладнання.

Отже, захід, про який буде оголошено 13 вересня, має символічний характер. Жан-Франсуа Мартінс, президент SETE, сказав, що досягнута економія енергії не буде феноменальною, але “як найбільш відвідуваний пам’ятник у світі ми маємо показати приклад”.

Нагадаємо, 8 вересня новий прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс оголосила про заходи підтримки громадян та бізнесу через енергетичну кризу. Зокрема протягом наступних двох років британці платитимуть за електроенергію не більше 2500 фунтів стерлінгів на рік.

А 5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет заходів на суму 65 млрд. євро для боротьби з наслідками енергетичної кризи.