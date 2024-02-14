У французькому селі заборонили використовувати смартфони у громадських місцях

Як повідомляє The Guardian, жителі комуни Сена-Пор у Франції, за 40 км від Парижа, проголосували за заборону використання смартфонів у громадських місцях. З телефонів на вулицях можна лише дзвонити.

«Йдеться про залежність від конкретних речей у смартфонах, чи то ігри, чи соціальні мережі, коли ми вже не можемо відірвати очі від екранів», — каже мер комуни Венсан Поль-Пті.

Користуватися смартфонами для ігор, листування та входу до соцмережі тепер заборонено під час ходьби вулицею, відпочинку у парку, магазинах, кафе та ресторанах, на території шкіл.

При цьому поліція не має права зупиняти чи штрафувати людей, які користуються смартфоном на вулицях, бо відповідного закону на національному рівні немає.

Також у комуні вирішили, що якщо батьки підпишуть угоду, що дитина не отримає смартфон до 15 років, мерія надасть неповнолітнім старомодний телефон для дзвінків.