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ТуризмФранція

У французькому селі заборонили використовувати смартфони у громадських місцях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У французькому селі заборонили використовувати смартфони у громадських місцях
Photo by JOHN TOWNER on Unsplash

Як повідомляє The Guardian, жителі комуни Сена-Пор у Франції, за 40 км від Парижа, проголосували за заборону використання смартфонів у громадських місцях. З телефонів на вулицях можна лише дзвонити.

«Йдеться про залежність від конкретних речей у смартфонах, чи то ігри, чи соціальні мережі, коли ми вже не можемо відірвати очі від екранів», — каже мер комуни Венсан Поль-Пті.

Користуватися смартфонами для ігор, листування та входу до соцмережі тепер заборонено під час ходьби вулицею, відпочинку у парку, магазинах, кафе та ресторанах, на території шкіл.

При цьому поліція не має права зупиняти чи штрафувати людей, які користуються смартфоном на вулицях, бо відповідного закону на національному рівні немає.

Також у комуні вирішили, що якщо батьки підпишуть угоду, що дитина не отримає смартфон до 15 років, мерія надасть неповнолітнім старомодний телефон для дзвінків.

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