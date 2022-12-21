У Франції запропонували запровадити ліміт на авіапольоти протягом життя

Французька газета 20minutes пише, що у Франції еколог Жан-Марк Янковичі, член Вищої ради з клімату, запропонував обмежити громадянам кількість польотів літаком протягом життя трьома чи чотирма рейсами.

Янковичі викликав громадську дискусію, заявивши, що виступає за систему, в якій усі громадяни матимуть право на невелику кількість польотів.

“Я сказав чотири, але це може бути і два, це може бути і п’ять, я не робив розрахунків”, – зазначив Янковичі. Він уточнив, що «підтримує комуністичну систему: багатий чи бідний, ви матимете право на три чи чотири польоти у своєму житті, зокрема на два в молодості».

У зв’язку з цим газета 20minutes провела опитування, в результаті якого переважна більшість читачів проголосували за систему квот. Багато хто навіть каже, що це неминуче: чотири польоти літаком за все життя, у тому числі два в юності.