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ТуризмФранція

У Франції туристи втратили величезну суму грошей через просту помилку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Франції туристи втратили величезну суму грошей через просту помилку

Дві туристки розповіли, як вони припустилися дуже дорогої помилки на суму 500 євро, коли вони подорожували човном у Франції.

За їхніми словами, вони відпочивали на катері-ресторані, де можна було придбати їжу. Близнюки Кессіді та Лія Армбрастер не планували замовляти страви, бо мали закуски, але незабаром вирішили замовити піцу.

Однак того дня цієї страви там не виявилося і їм запропонували пасту. Дівчата погодилися, подумавши, що їм приготують макарони зі звичайною вартістю, нічого не уточнивши.

За годину їм принесли пасту вартістю 500 євро, яка подавалася з омарами.

“Капітан був французом і сперечався з катером-рестораном за те, що він стягнув з нас таку суму. Зрештою, мій друг просто сплатив рахунок, щоб уникнути проблеми”, – поділилася туристка.

Відомо, що омари є досить дорогою стравою, зокрема через обмеженість пропозиції – їх виловлюють у дикій природі, а не вирощують. Також на вартість впливає націнка за перевезення, тому що їх потрібно транспортувати живими для збереження свіжості. Зрозуміло, додатково заклади формують ціну з огляду на приготування, презентацію та обслуговування.

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