У Франції скандалом завершився гучний судовий процес щодо групового зґвалтування туристки

Справа в тому, що поліція відпустила мігрантів, що напали, з миром.

Йдеться, як повідомляє французьке видання Local, про двох чоловіків, які були затримані за підозрою в участі в передбачуваному груповому зґвалтуванні мексиканської туристки в парку Марсове поле біля підніжжя Ейфелевої вежі в центрі Парижа. Вони були затримані в рамках розслідування, що триває, повідомила прокуратура Парижа.

«На даному етапі розслідування затримання знято. Розслідування триває», – додали в поліції.

Нагадаємо, Марсове поле – це великий парк, що простягається від Ейфелевої вежі і користується величезною популярністю у туристів та місцевих жителів. При цьому, на відміну від більшості паризьких парків, що закриваються вночі, на Марсове поле можна потрапити цілодобово. Додамо, що околиці Ейфелевої вежі стали своєрідним «гніздом» мігрантів, які намагаються нажитися на туристах — у тому числі шахрайством та кишеньковими крадіжками.

Тим часом у Греції до довічного ув’язнення за групове зґвалтування засудив суд у Ретимно (Кріт, Греція) двох пакистанських чоловіків віком 27 та 24 років. Так завершилося розслідування події у липні 2022 року, коли двоє чоловіків знерухомили та послідовно зґвалтували 18-річну британську туристку на пляжі в Ретимно. Хоча адвокати і намагаються оскаржити це рішення, у грецьких ЗМІ наголошують, що країна взяла курс на жорстку боротьбу із сексуально стурбованими.