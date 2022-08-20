У Франції, плаваючи на каяках, туристка потрапила під потужний ураган і потонула

На французькому острові Корсика потужний ураган забрав літню туристку, яка плавала на каяку. Про це пише Daily Mail.

Трагедія сталася 18 серпня під час сплаву на каяках. Група мандрівників потрапила під сильні пориви вітру, який сягав 62 метри на секунду. В результаті ураган підхопив 60-річну жінку і забрав її на очах чоловіка.

Туристка потонула, через деякий час її тіло було виявлено у воді поблизу міста Бестія. Решті відпочиваючих вдалося сховатися від вітру.

За даними видання, це вже не перший випадок загибелі людей у ​​Європі останнім часом через урагани. Крім британки, відомо також про 12 смертей в Італії, Австрії та Франції.