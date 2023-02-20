У Франції на пляжі акула напала на туриста з Австралії

У французькій Новій Каледонії акула напала на австралійського туриста, чоловік помер від тяжких поранень.

Повідомляється, що 59-річний турист із Австралії відпочивав на пляжі. Під час купання біля понтона за 150 м від берега на нього напала акула. Постраждалого з води витягли рятувальники на гідроциклі, проте чоловік помер після медиків.

Усі, хто відпочивав на пляжі, поряд з яким стався напад акули, були евакуйовані.

З початку року це вже третя атака акул у цьому місці. Кілька тижнів тому жінка зазнала тяжких травм через напад морського хижака, після чого пляж тимчасово закривався.

Нова Каледонія — французька заморська адміністративно-територіальна освіта з особливим статусом. Воно є архіпелаг з кількох тропічних островів з блакитними лагунами і густими лісами, популярний у туристів.