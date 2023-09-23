У Франції літак повний пасажирів повернувся до аеропорту через пасажира з інвалідністю

Літак ірландської авіакомпанії Ryanair довелося розвернути через пасажира з інвалідністю, якого забули в аеропорту.

Літак, що прямував із французького Бордо до шотландського Единбурга увечері у вівторок, 19 вересня, вже знаходився на злітній смузі, але йому довелося повернутися до термінала.

Причиною стало недогляд співробітників: вони забули дочекатися посадки чоловіка на візку, який заплатив за додаткові послуги для пасажирів з обмеженими можливостями. Цей інцидент викликав затримку польоту більш ніж на дві години.

Очевидець повідомив ЗМІ: “На початку та наприкінці польоту пілот просив вибачення”. За його інформацією, керівник екіпажу пояснив те, що сталося, перевантаженістю аеропорту.

“Неприйнятно, що аеропорт Бордо припускається таких помилок з пасажирами, які потребують особливої турботи. Ми зробимо все можливе, щоб такого не сталося в майбутньому”, – відреагували представили авіакомпанії.