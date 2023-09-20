У Франції екоактивісти отруїли рибу, перефарбувавши воду в річці

Як повідомляє видання Figaro, жителі міста Кольмар у Франції поскаржилися на появу у річці Лош мертвої риби після акції екоактивістів із Extinction Rebellion.

Акція полягала у фарбуванні води у яскраво-зелений колір за допомогою флуоресцентного барвника. Вона була спрямована проти планів влади щодо поховання понад 40 000 тонн токсичних відходів у рамках проекту Stocamine.

Як повідомив мер Кольмара Ерік Страуманн, після акції місцеві жителі помітили на поверхні води мертву рибу. За його словами, він особисто нарахував щонайменше десяток риб.

Поліція вже заарештувала активіста, який вилив у річку барвник. Extinction Rebellion заперечує всі звинувачення та заявляє, що фарба нешкідлива.