У Франції акула вбила туриста на багатолюдному пляжі, викликавши переполох

Акула напала на іноземного туриста минулої неділі біля багатолюдного пляжу в Новій Каледонії – острові у західній частині Тихого океану. На трагічний інцидент звернуло увагу французьке AFP із посиланням на місцевого прокурора.

Згідно з уточненою інформацією, 59-річний австралієць плавав поряд з понтоном приблизно за 150 метрів від пляжу в столиці Нумеа, коли його кілька разів атакувала акула. Через деякий час його затягли на катер двоє туристів, які плавали неподалік, та доставили на пляж. Рятувальна служба надала першу допомогу потерпілому, проте через серйозну травму ноги та обох рук та велику втрату крові мандрівник помер на місці.

У той день на пляжі Шато-Рояль на південь від Нумеа, як завжди, було багатолюдно, деякі на власні очі бачили те, що відбувалося, але були не в змозі допомогти чоловікові. Ті, хто був у воді, в паніці вибігали на берег. Потім влада прийняла рішення евакуювати відпочиваючих з узбережжя.

З метою безпеки мер Нумеа Соня Лагард розпорядилася закрити більшість пляжів у цьому районі та відловити тигрових та бичачих акул у довколишніх водах. За словами поліції, для відстеження морських хижаків було задіяно безпілотників, за допомогою техніки вдалося виявити двох особин. Як пояснив прокурор, справа про напад розслідується, наразі з’ясовуються причини, як рятувальники не помітили хижака, який заплив у підконтрольну їм зону води.

Повідомлялося, що це далеко не перший трагічний випадок у цьому популярному серед австралійських туристів районі. Так, минулого місяця 49-річного плавця було серйозно поранено акулою також недалеко від пляжу Шато-Рояль. Через кілька днів акула також напала на серфера, але тоді чоловік, на щастя, не постраждав.

Довідка: Нова Каледонія розташована на південь від Вануату і за 1.200 км на схід від Австралії, є адміністративно-територіальною освітою Франції. За даними Флоридського музею природної історії, що веде облік нападів акул у всьому світі з 1958 року, це місце посідає 13-те місце у світі за загальним числом нападів акул.