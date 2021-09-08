У Франції розпочали найбільший кримінальний процес в історії

Починається суд над 20 обвинуваченими в співучасті в теракті 13 листопада 2015 року в Парижі. Це найбільший кримінальний процес в історії Франції. Напад в столиці було найкривавішим в цій країні з часів Другої світової війни. В результаті в 1961 році було введено перше надзвичайне положення.

Спеціальне журі в Парижі буде судити обвинувачених у співучасті в терактах, в тому числі Салаха Абдеслама, єдиного вцілілого члена групи, очолюваної терористами Ісламської держави (ІГ), який 13 листопада 2015 року вбив 130 людей і поранив більше 350 осіб. в Парижі і поблизу Сен-Дені.

Атаки почалися близько 21:00. Сталося три вибухи і шість пострілів підряд. Вибухи сталися на стадіоні «Стад де Франс» у північній частині Сен-Дені недалеко від Парижа. Саме криваве напад стався в клубі Bataclan, де терористи захопили заручників і вступили в бій з поліцією.

Терористи-смертники підірвали себе на стадіоні «Стад де Франс», обстріляли з кулеметів тераси шести ресторанів і кафе в 10-м і 11-му округах столиці та наклали на себе руки в музичному клубі Bataclan.

14 листопада Ісламська держава визнала себе винним в причетності до терактів. Тодішній президент Франції Франсуа Олланд назвав теракти «актом війни» і ввів надзвичайний стан.

Це найбільший кримінальний процес, коли-небудь організований у Франції. Обвинувальний висновок складає 348 сторінок. Покази повинні дати експерти, офіційні особи, політики і навіть колишній президент Олланд. Вирок очікується 24 або 25 травня 2022 року.

Обвинувальний висновок зосереджено, серед іншого, на про генезис нападів. «Згідно з інформацією, зібраною французькими та закордонними службами, в 2014 році Ісламська держава створила структуру, призначену для планування і організації терористичних атак за кордоном», – писалося.