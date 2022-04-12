У Франції пасажирка літака врятувала житлові будинки від авіакатастрофи

Як повідомляє видання Ouest-France, у Франції пасажирка туристичного літака Dragonfly взяла на себе керування, коли пілот знепритомнів, і врятувала житлові будинки від катастрофи.

Зазначається, що 35-річна туристка не вміла керувати авіатехнікою, проте коли досвідчений пілот 66 років відчув себе погано через серцевий напад, їй довелося взятися за штурвал.

Позаштатна ситуація сталася у небі над департаментом Морбіан на північному заході Франції, над комуною Плуїнек. Пасажирка спромоглася не дати літаку впасти на будинки.

За словами очевидців, жінка також маневрувала, щоби літак не розбився на громадському паркінгу.

У результаті Dragonfly впав у болотистій місцевості. Пілот таки помер, проте жінка не постраждала і була евакуйована рятувальникам. Її у стані шоку доправили до лікарні міста Лор’ян.