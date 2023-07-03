Туристи масово скасовують бронювання до Парижу

Як повідомляє інформагентство AFP, іноземні туристи масово скасовують бронювання відпочинку в Парижі через заворушення, що продовжуються.

Так, за словами голови Паризького бюро туризму Жана-Франсуа Ріаля, туристи вже скасували чверть усіх бронювань у столиці Франції. “Сьогодні в Парижі у зв’язку з хвилею насильства ми вже маємо тисячі скасування бронювань”, – зазначив він, і додав, що не здивується, “якщо ці цифри будуть такими ж по всій Франції”.

Раніше 29 червня влада США опублікувала попередження для своїх громадян, які вирушають до Франції або перебувають у ній. Американцям рекомендується «уникати масових зборів та місць значної активності поліції, оскільки вони можуть перерости в насильство та призвести до зіткнень».