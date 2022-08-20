Туристка роздяглася до нижньої білизни та двічі намагалася штурмувати кабіну пілотів літака Jet2

НП сталася на рейсі британського лоукостера Jet2, що прямував маршрутом Ларнака (Кіпр) – Манчестер (Великобританія) ще 9 серпня, але стало відомо про нього тільки зараз. Внаслідок терористичної загрози літак був перенаправлений до Парижа рано-вранці вівторка, щоб зняти з борту шалену туристку, яка роздяглася до спідньої білизни і штурмувала кабіну пілотів, неабияк налякавши пасажирів.

Як пояснило видання Dailystar, жінка роздяглася до спідньої білизни і з криками «Аллах Акбар» вирушила на штурм кабіни пілотів. За словами очевидців, вона стверджувала, що її батьки були членами угрупування ІДІЛ.

Пасажири рейсу знімали те, що відбувається на камери телефонів. На кадрах, опублікованих у мережі, було зафіксовано момент затримання порушниці порядку. Агресивну мандрівницю приборкав пасажир — батько трьох дітей. Пізніше з’ясувалося, що чоловік у молоді роки працював у охоронній фірмі, а тепер повертався додому із шістьма членами сім’ї. Ось що він розповів пресі: «Все було нормально, а потім невдовзі після зльоту оголена жінка пройшла проходом і почала стукати у двері кабіни, кричачи «Аллах Акбар». Як ви можете уявити, всі злякалися. Я поговорив із персоналом і спитав: «Чому ви не затримуєте її?» На що вони відповіли, що не можуть це зробити. Тоді я відповів, що це зроблю сам. Коли жінка знову попрямувала до кабіни, я скрутив їй руки і поклав на підлогу. У цей момент пілот здійснив аварійну посадку у Парижі».

Очевидно, у жінки було не все гаразд із головою. Коли турист запитав затриману, чому вона каже такі страшні речі та лякає оточуючих, вона відповіла наступне: «Якщо я цього не зроблю, станеться вибух, і всі загинуть».

Відеозапис інциденту показав, як французька поліція увійшла на борт, щоб затримати збожеволілу пасажирку. На даному етапі її особистість невідома, і незрозуміло, чи її передали британським силам офіційними особами французької столиці.