«Це катастрофа»: цілий вид туризму у Франції повністю зникає

«Це катастрофа, просто катастрофа», – так оцінюють результати цього літа та туристичного сезону представники досить популярного в Західній Європі виду туризму — річкових круїзів, а також ресторанного та іншого бізнесу, що їм супроводжується. Рівень води в річках, озерах та водосховищах по всій Західній Європі знаходиться на гранично низькому рівні, а багато які взагалі просто пересохли. У результаті найсильніша посуха за останні десятиліття позначилася на річковому туризмі майже фатально.

Як приклад, агентство Reuter наводить ситуацію на річці Ду, притоці французької річки Сона. Річка протікає в мальовничих місцях на кордоні між Швейцарією та Францією та у звичайний час нею курсують круїзні судна. Туристи милуються каньйоном та водоспадами, а також витрачають гроші у місцевих ресторанах тощо.

Однак цього року після кількох місяців без дощів річка Ду в деяких місцях стала цілком несудноплавною, скоротившись до вузького струмка, який «мляво сягає» озера. У результаті місцеві круїзні компанії змушені везти туристів суходолом до тієї точки, де річка стає судноплавною. Прогулянки стали «значно коротшими», скаржаться туристи. А місцевий бізнес нарікає на збитки.

“Це катастрофа, просто катастрофа”, – заявляє місцевий ресторатор Крістоф Вальє, який розраховував на цей сезон, щоб оговтатися від спаду часів COVID-19.

“Ми сподіваємося, що це літо дійсно виняток із правил”, – додала директор компанії “Saut Du Doubs” Франсуаза Дро-Бартоле. Вона також повідомила, що бронювання на 20% нижче, ніж зазвичай для цієї пори року.