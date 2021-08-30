Тепер у Парижі не можна їхати зі швидкістю більше 30 км/год

Як тільки ви в’їдете в Париж, ви побачите дорожні знаки, які вказують, що максимальна швидкість обмежена 30 км/год. Міська влада каже, що майже 60 відсотків жителів міста підтримали таку міру. Це також було очевидно з недавнього опитування.

Зіткнення пішохода з автомобілем, що рухається зі швидкістю 50 км/год, створює 80% ризику для життя людини. На швидкості 30 км/год ризик знижується до 10%. Введення обмеження швидкості в Парижі – міра, за допомогою якої мер Соціалістичної партії Ганна Ідальго бореться за голоси зелених. Якщо вона балотується на президентських виборах 2022 року, їй знадобляться ці голоси. Колишній міністр навколишнього середовища Дельфін Бато тепер на її боці.

«Обмеження 30 км/год – це міра проти шуму. «Вуличний шум – велика проблема для здоров’я людей», – сказала вона. Міська влада заявляють, що обмежена швидкість знижує рівень шуму транспорту на три децибела, що, на думку жителів, знижує рівень шуму на 50%.

«Помилка!», – відповіла французька асоціація «40 мільйонів водіїв». Її голова П’єр Чазеро назвав цей захід «абсурдним і дурним, тому що вона нацьковувала громадян один на одного». У противників заходу є ще один аргумент. Громадський інститут екологічних досліджень Cerema заявив: кількість вуглекислого газу, що виділяється при русі зі швидкістю 30 км/год, майже на 20% вище, ніж при русі автомобілів зі швидкістю 50 км/год.

А лідер консервативної опозиції Рашида Даті дуже злий: “Через політику мадам Ідальго в Парижі тепер є пробки навіть посеред ночі. А затори призводять до ще більшого забруднення повітря”, – сказала вона.

До сих пір обмеження швидкості до 60 км/го діяло майже повсюдно в Парижі, а також до 50 км/год на самих центральних бульварах міста і уздовж Сени. Якщо говорити тверезо, обмеження в 30 км/год не дуже реально, тому що середня швидкість у французькій столиці рідко перевищує 15 км/год.