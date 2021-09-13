Пташиний грип повернувся в Європу

Франція підвищила рівень попереджень про пташиний грип після того, як дуже заразний штам вірусу був виявлений на фермі в регіоні Арденн, недалеко від кордону з Бельгією на півночі.

Міністерство сільського господарства Франції заявило, що негайно підвищило рівень ризику для країни до «помірного».

У міністерстві повідомили, що птахи на фермах і в домашніх умовах поміщені на карантин в районах з підвищеним ризиком зараження.

Новини про заражених птахів з’явилися на тлі заяви французьких органів охорони здоров’я минулого тижня, коли було офіційно оголошено про закінчення епідемії пташиного грипу, в результаті якої минулої зими загинуло більше 3,5 мільйонів птахів.

Новий високо заразний штам пташиного грипу H5N8 був виявлений в приватній власності, де птахи не продаються. Всі тварини були вбиті, щоб запобігти новим випадкам захворювання. З початку вересня два випадки H5N8 були зареєстровані в Бельгії, а ще один випадок був виявлений в Люксембурзі.

З початку серпня було зареєстровано 25 випадків зараження вірусом диких тварин та свійської птиці.

Підвищивши рівень ризику з «незначного» до «помірного», Франція наказала тримати всю домашню птицю в приміщенні і видала наказ про заборону всіх пташиних змагань. Тварини в зоопарках, які не можна закривати, також повинні бути вакциновані відповідно до встановлених заходів.

Міністерство заявило, що будь-які заходи, прийняті в п’ятницю, будуть супроводжуватися “щоденним клінічним моніторингом на всіх фермах”.

У період з листопада по травень у Франції було зареєстровано близько 500 спалахів пташиного грипу на птахофабриках, в основному на південному заході країни.