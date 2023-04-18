Пілоти спали: суд виправдав Air France та Airbus після аварії літака та загибелі 228 пасажирів

Суд виправдав авіакомпанію Air France і Airbus у справі про ненавмисне вбивство після аварії літака в 2009 році, який летів з Ріо-де-Жанейро до Парижа. Авіалайнер звалився в Атлантичний океан, ніхто не вижив, повідомляє Daily Star.

Судові позови у справі про катастрофу тривали понад 14 років. Два роки пішло лише на те, щоб підняти з дна океану бортовий самописець та тіла загиблих.

У суді прослухали останні слова пілотів перед катастрофою:

“F***, ми розіб’ємося! Це не правда! Що відбувається?”

“F***, ми мерці!”.

Основним предметом розбіжностей на засіданнях було питання компетентності пілотів, з вини яких, на думку звинувачення, сталася катастрофа.

Слідство з’ясувало, що старші пілоти літака заснули, залишивши керування судном молодшому колезі. На думку слідства, це було причиною авіакатастрофи. Вони вважають, що, якби досвідченіші льотчики в момент потрапляння літака в турбулентність не спали і вжили необхідних заходів, катастрофи вдалося б уникнути.

“Якби капітан судна Марк Дюбуа залишився за штурвалом під час проходження зони внутрішньотропічної конвергенції і ліг спати на 15 хвилин пізніше, історія закінчилася б інакше”, – сказав керівник розслідування Ален Буйяр. Він також заявив, що не вірить у втому пілотів і їх сон, на його думку, є скоріше частиною культури пілотування в Air France.

При цьому слідство визнає, що спати на рейсах пілотам не заборонено.

Під час розслідування з’ясувалась і причина сонливості капітана. Він розповідав колегам, що ніч перед польотом провів із коханкою і спала лише годину. До речі, його кохана також була на борту нещасного рейсу і загинула.

Представники авіакомпанії Air France наполягали на невинності та заперечували, що найняті пілоти були некомпетентні, зазначивши, що ті проходили навчання щодо підвищення рівня підготовки.

Вислухавши всі докази та ознайомившись із представленими доказами, 17 квітня суд вирішив, що доказів корпоративної вини з боку Air France та Airbus немає. Причиною авіакатастрофи став виключно людський фактор та порушення з боку пілотів.